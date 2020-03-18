疫情重創航空業！華膳空廚4月起「做2休2」　員工多放5天福利假

▲華膳空廚4月起，將實施員工「做2休2」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情重創航空業，航班大砍之餘，連帶也衝擊提供機上餐品服務的產業。隨著疫情發展及業務量減少的變化，華膳空廚4月1日起啟動「做2休2」計畫，除可分流上班加強防疫外，也強調是以福利假形勢去補，不會影響員工權益。

華膳表示，先前因應疫情，就有在準備防疫計畫，包含量體溫、戴口罩、手部消毒等，但隨著疫情越來越嚴峻，因此決定自4月1日起啟動「做2休2」計畫。全體1000名員工將分成A、B班，由管理部門直接排班，一個月等於上15天、休15天。

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▲華膳表示，員工分為A、B班上班後，彼此的空間間隔能更大，可達到防疫效果。（圖／記者賴文萱攝）

華膳解釋，因為廠房只有一個，分成A、B班後，員工的空間可以間隔比較大，避免人員有交互感染的情況，用分區、分流控管方式，減少人員接觸。另外，華膳近來也加強人流控管，非公司職員，除非有業務特別需求，否則一律禁止進入。

以4月來說，因為有清明連假，正常休假日共有10天應休，但實施「做2休2」後，休假日多達15天。對此，華膳表示，因為公司有福利假制度，目前規劃會先挪福利假去補多休的天數，強調員工權益沒有受損。至於新措施要實施到何時？將持續視疫情變化評估。

另一方面，因應業務量下滑，華膳也開始規劃推出地面餐點，如果有確定方案，就會研議推出。