全球前10大確診＆死亡數一次看！「近兩週是危險期」網怒：台人也該禁出國

▲呼籲別出國。（圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情一發不可收拾！《ETtoday新聞雲》根據約翰霍普金斯大學數據，整理出確診與死亡數懶人包，截至台灣時間18日上午11時，全球確診突破19萬人，死亡數來到7944多人。

除了罪魁禍首中國外，第二嚴重的就是義大利，義籍藝人吳子龍分析，關鍵原因不外乎是因為當地人沒有戴口罩的習慣，「就算我們有口罩，大部份的人是不會戴的，這是一個問題。」他表示人民的生活習慣，需要很長時間才能做調整，但意識到防疫重要性的他，打算寄送口罩給媽媽，結果卻遭到母親拒絕，「她說不要，我不要戴！」

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而第三名重疫區伊朗部分，當地人阮大為直言，政府疑似隱匿疫情，他身邊就有一名長輩過世後，死因被寫為一般肺炎，他認為實際確診人數恐為官方公布的十倍以上，他透露國內缺乏防疫意識，總統說不需要隔離，放任人民在外頭趴趴走，疫情相關資訊更是嚴重不足。

而台灣方面，目前確診數為77例、1死亡，為了避免出國染病再攀升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。陳時中也憂心忡忡表示，近期確診個案速度增加非常快，昨日更是首度境外移入大於境內，今天、這幾天都還會更多，「這兩週是危險期」，雖然現在已研議入境者全面居家檢疫，但政策後面還需溝通協調。

對此，大批網友也激憤喊話，「鎖國是唯一能降低風險的辦法」、「禁止外國籍入境的同時，也應一併禁止國人出境！」、「旅行社降價，還是一堆人貪便宜出去玩」、「爽出國，回國加重醫護人員及防疫人員的辛勞，何必呢？」、「建議取消補助金，只有無出國史的可申請」、「請取消居家檢疫補助」。

▲全球前10大確診＆死亡數一次看！（圖／翻攝約翰霍普金斯大學疫情數據）

【全球確診數19萬7830例】

中 國：8萬1074例

義大利：3萬1506例

伊 朗：1萬6169例

西班牙：1萬1826例

德 國：9360例

南 韓：8413例

法 國：7695例

美 國：6362例

瑞 士：2700例

英 國：1960例

【全球死亡數7944例】

中 國：3122例

義大利：2503例

伊 朗：988例

西班牙：533例

法 國：148例

美 國：108例

南 韓：84例

英 國：72例

荷 蘭：43例

日 本：29例

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