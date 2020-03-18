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老媽果斷取消3月瑞士行「覺得神！」　網讚觀念正確：愛賭才拿身體當籌碼

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲原PO媽果斷取消瑞士行。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，對於很多有SARS經驗的台灣人來說，自我保護比等待救援來得重要。就有網友在PTT發文，分享自家人的經驗，說媽媽本來3月中要去瑞士玩，明明期待很久，但1月看到大陸爆發疫情後果斷取消，「對照一堆還在出去玩的民眾，突然覺得老媽很神。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「有沒有家人果斷放棄出國的？」文中表示，「說說我老媽啦！原本三月中要去瑞士玩，期待很久，一月中國炎上（形容某件事情快速而猛烈地被傳開，通常都是指較為負面的事件）時果斷取消，雖然機票可能要全吞。」

請繼續往下閱讀...

原PO說，那時歐洲還在「馬照跑舞照跳」，結果現在瑞士疫情也很慘，前幾天就傳訊說瑞士的機票可以全額退費。他忍不住說，對比一堆還在出去玩的民眾，他突然覺得媽媽很神，「有沒有家人果斷取消行程的卦？」

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲家人果斷取消出國行程，現在看來是非常神隊友的選擇。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他網友也紛紛大讚家中有神隊友們，「婆婆本來要參加里長西班牙團 還好果斷賠訂金退團」、「我家原訂4月出發，2月就直接取消了，自己的命自己顧，損失訂金總比沒命好」、「我姐跟姐夫本來安排這幾天去歐洲蜜月，2月就都退掉了。」

也有不少人身邊遇到明事理的好同學好同事，「有親友原本這個月要去日本，硬被我家人攔下來，一開始還不甘願，結果現在才知道情勢嚴峻」、「幾個朋友2月的日本行都取消了」、「同事228連假要去日本的，也早早認賠取消了」、「同事原本要去關島，取消噴了好多錢。」

還有網友留言表示，「東西在那邊又不會不見，該放棄就是要放棄。明年再去就好了」、「正常人就是會放棄，愛賭的人才會拿身體當籌碼」、「我們里有一個家族10多個人，228去火雞國，上禮拜回來他們自認入境時身體健康，回台灣後還是到處玩超嚇人。」

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