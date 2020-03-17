感謝無聲的防疫英雄！ 台積電慈善基金會送「醫檢師」滴雞精補元氣

▲彰化醫院醫檢師收到基金會贈送的滴雞精感到非常高興。（圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

當外界將醫院防疫第一線目光放在醫護人員時，衛福部彰化醫院的特殊檢驗室內，醫檢師穿防護衣、手戴2層手套正默默忙著武漢肺炎的檢驗工作，他們專注安靜，可說是無聲的防疫英雄，台積電慈善基金會特別寄來鳳梨酥、滴雞精等物，感謝他們的辛苦，讓他們甜在心頭。

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▲彰化醫院醫檢師。（圖／彰化醫院提供）

彰化醫院檢驗科主任游雅言表示，中央流行疫情指揮中心為了擴大檢驗量能，在2月11日通過部立彰化醫院成為武漢肺炎指定檢驗機構，負責雲林縣及彰化縣檢驗業務，近期再支援台中市及南投縣，24位醫檢師中有6位專責武漢肺炎病毒檢驗，也讓其他醫檢師業務加重，很感謝台積電慈善基金會看到他們的辛勞。

▲彰化醫院醫檢師。（圖／彰化醫院提供）

游雅言指出，檢驗一批武漢肺炎檢體需4至6小時，也因此人力吃緊，無法排休，假日也要加班，畢竟防疫不分平假日，他們必須在最短的時間內去確認檢體是陰性或陽性，這牽涉到後續疫情中心的決策，不容出錯，因此他們必須十分專注。

醫檢師游詩瑩說，每次的檢驗報告都將影響檢體當事人的去向，要隔離或離院，或是需要有其他醫療作為，這讓他們頗有壓力，她每次看到檢驗結果是陰性，就會大大鬆一口氣，至於陽性則必須複驗確認，這段日子以來，有點焦慮感，心情總是無法輕鬆，但她一定會堅持下去。

游雅言指出，疑似感染者至少都要2次採樣，治療後解除隔離前，甚至要3採，這讓檢驗工作越加吃重，只希望台灣疫情不要升高，回歸平靜。