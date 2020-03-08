連值3天班狂吐掛急診　醫檢師辛酸信曝光：我不行休息！吞幾顆藥撐到下班

▲醫檢師說，連喘口氣喝水的時間都沒有。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

急診醫師白永嘉8日分享「醫檢師的一封信」，有醫檢師因連值3天班，焦慮到暈眩嘔吐不止，還在當班期間衝去掛急診，「醫師建議我留在急診打點滴休息，但我不行休息...因為組內當班只有一個人，一休息消毒跟線上檢體全部會停擺，所以吞幾顆藥再回去繼續撐到下班。」

白永嘉在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書分享這封信的內容，只見有醫檢師說，「線上醫檢師真的是把自己奉獻給醫療體系，我相信從事醫療人員都有強大的使命感，但是醫檢師的曝光度、重視度真的少到可憐」，希望白醫師可幫醫檢同仁們聲援一下。

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以下為「醫檢師的一封信」全文：

因為武漢肺炎的篩檢，我們醫檢師這邊只要收到疑似個案的檢體，就要先做「消毒前處理」才能分發各個lab操作。

所謂消毒前處理就是我們穿戴防護裝備，包含本身工作服、防水隔離衣、n95、外科口罩、髮帽、面罩、鞋套...，再進到污染區做檢體的初步消毒作業...其實如果只有這樣是OK的。

我們還有自己原本就很多的線上檢體要操作！但只要一接到有疑似檢體送來，就要趕快做好手邊一段落，去消毒！穿脫加上消毒流程至少需要40分鐘(2隻檢體)，疑似個案更多的話，即便我們動作已經很快，整個流程下來還是得做到將近兩個小時。

做完一大批我們還是不能休息，因為原本線上的檢體會持續累積，連喘口氣喝水的時間都沒有，就要趕快消化線上檢體...因為中間可能有急診也需要我們的報告。

▼醫檢師忙到掛急診。（示意圖／免費圖庫pxhere）

更嚴重的是目前擴大篩檢，我們一個班別(1個人)不可能只有一批疑似檢體，可能在不同時間點來3批甚至到5批，也可能到更多...

每次都要「重新」穿脫然後做消毒，然後再衝回去消化線上檢體。我們同仁有請上層主管建議希望能擴大人力，但得到的回應都是「人力不足，沒辦法...排不出來」，造成目前檢驗部一個班別，就是只有那位當班兼輪值醫檢師去消毒！

我已經因為連值3天這個班...焦慮到暈眩嘔吐不止，還在當班期間衝去掛急診，醫師建議我留在急診打點滴休息，但我不行休息...因為組內當班只有一個人，一休息消毒跟線上檢體全部會停擺，所以吞幾顆藥再回去繼續撐到下班。

我想每間醫院都是差不多的情況！因為醫檢師人力真的卡得很緊，消毒這種工作不可能排出多餘人力，只能強行配給值班人員吸收。

線上醫檢師真的是把自己奉獻給醫療體系，我相信從事醫療人員都有強大的使命感，但是醫檢師的曝光度、重視度真的少到可憐...醫檢師的工作量跟待遇不成正比，艱辛的環境也讓醫檢人才離開醫療體系。

我和我朋友們有盡力在平台上留言讓民眾知道，醫檢師也是對這次疫情奉獻心力勞力，但新聞媒體焦點很少有真的去報導醫檢師，民眾也不清楚醫檢師的工作內容，我們力量實在是太小了，很難引起迴響，希望白醫師可以幫我們醫檢同仁們聲援一下...

謝謝白醫師！