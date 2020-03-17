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嚴防境外輸入！　陸專家「今夏疫情不會結束、跨年風險高」

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▲新冠肺炎，醫療小組插管敢死隊。（圖／翻攝　澎湃新聞）

▲大陸感染科專家張文宏表示，依照全球情勢，疫情在今年夏天結束基本已經不可能，示意圖。（圖／翻攝　澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情何時能結束？根據大陸官媒人民日報消息指出，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授發文稱，「按照當前全球的抗疫情況，疫情在今年夏天結束基本已經不可能。」

▲▼大陸專家預測，疫情今夏不會結束。（圖／翻攝　中新網、人民日報）

▲大陸官媒轉貼張文宏文章，預測疫情今夏不會結束。（圖／翻攝　人民日報）

張文宏教授在華山感染微信公眾號上發表文章，《張文宏：大流行狀態下的國際抗疫與中國應對—國際戰疫動態與展望（二）》，內文表示， 現在歐洲成為疫情的新中心，給我們帶來巨大的不確定性。如果義大利和伊朗的疫情繼續向縱深演化，今年夏天疫情不會結束，跨年風險越來越大。

中新社也報導指出，疫情剛剛暴發時，張文宏曾經預測大陸抗疫可能出現三種情況，「第一種是非常順利的話，應該 2-4 個月能控制，第二種是膠著，大概需要 6 個月，第三種是中國控制不住，疫情席捲全球。」

▲▼大陸專家預測，疫情今夏不會結束。（圖／翻攝　中新網、人民日報）

▲大陸接下來戰役，防堵境外移入感染。（圖／翻攝　中新網）

張文宏說，一開始以為大陸控制住，世界就沒事了，現在發現大陸情況逐步控制，世界卻出事了。文章強調，大陸下階段面臨的是境外輸入風險，必須建立公立醫院網路，和已知傳染性疾病的快速直報體系，短期內疫情不會結束。

面對高發病例國家的人，回流大陸該怎麼解決？張文宏回應，這將給中國疫情控制帶來難點。一個國家和地區要有一個非常好的防控策略，才有可能控制疫情，每個國家都要根據自己的國情，來制定適合自己的防控策略。

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