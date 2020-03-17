境外移入確診人數大增…陳時中：保護台人！機場入境區擬售口罩「3片50元」

▲隨著境外移入病例增加，中央流行疫情指揮中心16日表示，目前擬定準備在機場入境區域販賣口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者徐愷昕／台北報導

口罩實名制2.0從12日開始開放網路預購，首波700萬片口罩可供2百多萬人預定，如果人數超量將抽籤，對此中央流行疫情指揮表示，目前預購量僅80萬片，預估應「不需要抽籤」，另外因境外移入病例增加，目前也考慮在入境區域對外國觀光客販賣口罩。

新冠肺炎疫情升溫，為加強防疫，中央流行疫情指揮中心16日表示，隨著境外移入病例增加，除了規定國外入境須自主健康管理外，目前也擬定準備在機場入境區域販賣口罩，售價為3片50元，陳時中認為，站在保護台灣人的立場，如果境外人士入台沒保護好，也會造成台灣感染，因此這部分有必要嚴加討論。

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有關機場販賣口罩，指揮中心表示將使用護照做為依據，持護照者1次可購買3片，價格是50元，台灣國人也可以於機場購買，但比較需要注意的是，如果先在機場購買的民眾，返家後持健保卡到藥局或線上購買的當週用量將會被扣除，避免有重複購買的情況發生。

另針對街友沒有口罩的部分，陳時中則表示，地方社會局處都有關懷的方式，由地方政府來配發。最後中央疫情指揮中心也再呼籲，近期全球疫情大爆發，民眾若要出國切勿審慎評估，如必須出國，應加強手部及呼吸道衛生等個人防護措施，返國入境時如有不適症狀，也應主動通報機場及港口檢疫人員，並落實14天居家檢疫或自主健康管理。

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▲隨著境外移入病例增加，中央流行疫情指揮中心16日表示，目前擬定準備在機場入境區域販賣口罩。（圖／記者吳奕靖攝）