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開創城市外交新局面　台南市議會訪美展成果　

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▲郭信良議長等人舉行訪美成果發表，說明此次到美國為城市外交打拚得到的豐碩成果。（圖／記者林悅翻攝）

▲郭信良議長等人舉行訪美成果發表，說明此次到美國為城市外交打拚得到的豐碩成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由於美國佛羅里達州州眾議會熱情邀請，雖然爆發武漢肺炎疫情，為了突破外交困境，台南市議會郭信良議長與蔡秋蘭、蔡旺詮、趙昆原、陳怡珍、林志聰、許至椿、李中岑、吳禹寰、陳秋宏、李偉智、鄭佳欣、周麗津、沈家鳳等議員，以及陳亭妃立法委員按原計畫，在2月17日至27日訪美，展現豐碩成果。

郭信良議長等人17日上午舉行訪美成果發表記者會，說明此次到美國為城市外交打拚得到的豐碩成果。郭信良議長指出，這次訪美最大成果當屬佛州州參議會及眾議會皆無異議通過加強台灣與佛羅里達雙邊關係決議文，展現對台灣的重視。尤其在拜訪州眾議會時，曾到過台南的州眾議員們為了給南市議會訪團一份大禮，特地在當日力促雙邊關係決議文的通過，而且還當眾介紹並起立歡迎南市議會訪團，這份心意令人感動。

此次訪美，台南市議會還促成台南市與西柯汶納市討論締盟事宜，是另一珍貴成果。郭信良議長表示，在美國他總不忘請具有影響力的僑界領袖，協助促成台南市與美國城市結交，提升台南市在美國的能見度。在洛杉磯時，他與出身台南的西柯汶納市吳桐淮市長會面，得知該市盼與台南市結為姊妹市，因為這是親上加親的好事，他盡全力促成，希望兩市能儘快順利結為姊妹市。

除了在佛州州眾議會得到隆重歡迎，台南市議會訪團在2月19日造訪姊妹市奧蘭多市府時，也得到熱烈的迎接。郭信良議長說，台南市和奧蘭多市雖然在1982年就結為姊妹市，已有38年情誼，但初次有台南市議長率團訪問，所以奧蘭多市府精心安排，特地舉辦台灣日活動，不僅由醒獅團開場表演，還奏起台灣國歌，更把當日訂為兩市友好姊妹市紀念日，展現對台南的深厚友誼。

台南市議會訪團除了在城市外交方面得到前所未有的突破，也與佛州及洛杉磯的僑團有良好的互動。郭信良議長表示，最令他感到印象深刻的是，在佛州的僑團不但舉辦各項活動來宣傳台灣文化，甚至認養當地一個32公頃大的公園，設計的標誌一律放上台灣字樣，出錢出力來提升台灣的能見度。另外，僑胞們也主動定期清洗放在奧蘭多市伊歐拉湖公園的姊妹市紀念碑，這份愛國愛鄉的心意，讓他非常敬佩。

陳亭妃委員表示，過去她到美國演講，多是來去匆匆，這次在駐邁阿密台北經貿辦事處錢冠州處長及駐洛杉磯台北經貿辦事處朱文祥處長安排下，見到美國一些聯邦眾議員，並當面邀請他們來台，加深對台灣的認識。另外，她也會推動透過佛州在台經貿辦事處及駐邁阿密台北經貿辦事處，合作促進雙邊經貿發展，在佛州將台灣優質農產品打出名號。

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