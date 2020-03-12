蘋果官方認證用這「2產品」消毒手機　購物網站意外掀搶購潮

▲疫情期間，3C產品也要消毒。（圖／Studio A提供）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，大家都戴上口罩、勤洗手保護自己，但像隨身的3C產品該如何清潔才能保持乾淨？先前曾有人表示使用酒精擦拭3C產品的話可能會傷害到螢幕。對此，蘋果官方親自教學「如何清潔Apple產品」，表示可以使用70% 異丙醇或Clorox 消毒擦拭巾擦拭，沒想到意外掀起搶購潮。

▲蘋果親自教學如何清潔產品。（圖／翻攝自蘋果官網）



蘋果官網指出，可以使用70%的異丙醇濕紙巾或高樂氏（Clorox）的萬用清潔巾來擦拭Apple產品堅硬、無孔的表面，像是螢幕、鍵盤等等，但切勿使用漂白劑，也不要將任何Apple產品浸入任何的清潔液體裡面。

蘋果也提醒消費者，所有產品在清潔時只能使用「無絨軟布」，不要用任何粗糙的布或毛巾來擦拭，另外也不要過度擦拭，更不要使用噴霧劑、漂白劑或研墨劑；最重要的是千萬不要直接將清潔產品噴到產品上。

蘋果教學文一出，意外掀起一波Clorox高樂氏消毒擦拭巾搶購潮，許多購物網站上的高樂氏紙巾都已經顯示「缺貨」、「售完待補」等，不過仍然有少數購物網站還有供貨。

▲▼許多購物網站上的高樂氏消毒紙巾已經缺貨（圖／翻攝自costco官網、PChome）



據了解，意外爆紅的Clorox高樂氏，是美國的消費類和專業產品全球製造商和營銷商，成立於1913年，至今將屆滿107年，是世界前五百強企業，全球擁有約8,700名員工。美國環保署也曾認證過高樂氏的消毒擦拭紙巾可以有效除去H1N1、大腸桿菌、H7N7等病毒，此次搭上疫情風潮獲蘋果官方認證，意外掀起搶購。