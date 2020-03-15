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香港還有3400人滯留湖北！港府拚2周內派出「第2批包機」

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▲▼港府湖北包機1人確診！兩天接回469人「上機前量4次體溫」。（圖／香港政府）

▲滯留湖北港人搭機返回香港。（圖／香港政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府月初安排4架包機接回了第一批滯留湖北的香港人，近日也正就第二批的包機進行討論。香港政制及內地事務局局長聶德權透露，駐武漢辦的同事正與湖北省政府、當地市政府緊密聯繫，很快將公布第二批包機的安排，預期能在3月成行。

聶德權表示，第一批專機總共接載了469位香港人返港，目前仍有3400多名滯留湖北的港人要求協助返港，由於數量非常大，所以有關的接載行動會繼續進行，也會以分批、緩急先後的原則去處理。

▲▼港府湖北包機1人確診！兩天接回469人「上機前量4次體溫」。（圖／香港政府）

聶德權指出，在第一次行動完結後，有關的政策局和部門，以及航空公司已經緊密地商討第二次行動的安排，駐武漢經濟貿易辦事處的同事亦與湖北省政府和當地市政府緊密聯繫，「我們會很快公布第二批專機的安排，預期在今個月內成行。」

聶德權提到，上一次行動回港的469位香港人中，有379位是身處武漢市內，另有90位是在武漢市以外而有緊急需要的，這次的行動，應該會集中在武漢市以外地區的香港人，「結合上一次的經驗，我們會沿用武漢的機場作為中心點，安排專機把香港人送回香港，有關的詳細安排，我們準備好後便會對外公布。」

聶德權還說，至於其他方案，包括利用內陸機場或其他方式，政府一直也有檢視，也有總結上一次經驗，而運送過程途中的安全性、操作上的可行性和效率方面也要通盤考慮，「起碼在第二次行動中，我們的研判也是希望用武漢的機場作為中心點，把香港人接送回港。」

▲▼香港首班湖北包機返回！110人量四次體溫「1人發燒不能登機」。（圖／香港政府）

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