新北退休護士站上防疫第一線　侯友宜：燃燒自己照亮別人





▲新北第24次防疫應變會議上，退休護理人員成立護理防疫隊，並由市長侯友宜親自授證。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜17日表示，新北市把退休的護士、護理人員凝聚起來，在國內面對新冠肺炎疫情的重要時刻，願意「燃燒自己，照亮別人」，新北以全面備戰、超前部署、戒慎恐懼的心態，仔細盤點物資與人員。

侯友宜表示，新北市做好社區感染後的準備，並盤點第一線的醫護人員會是否有能量以扛起責任，盤點後發現人力不足，因此找回退休護士，在國家有難時、疫情高端時，他們願意放棄退休的日子，以「燃燒自己，照亮別人」的精神站在第一線，非常感謝防疫隊，讓新北市的戰力提升。

他日前告訴中央，他的戰略很清楚，「阻絕於境外，管控於境內」，決戰點在國外（境外），第一波中、港、澳的防線擋住了，但是面對第二波來自歐美、全球的移入者，不可掉以輕心，全球疫情高漲，有無能量去阻絕才是最重要的，要更嚴格的管控來自於四面八方的，防疫只有「超過」沒有「不及」，也許別人不諒解，但地方首長要概括承受，第二波才是疫情的重要關鍵，否則過去都是以防守為主，依照個案去管控、處理、治療，昨天一天就新增8例，就是沒有管控好，必須更加把勁。

他說，昨天看到這樣的疫情，要求新北市師生非必要禁止出國，昨天中央也同步規定師生學期一律禁止出國，因為你會不知道哪些地方會突然升級旅遊警示，疫情的擴散非常快速，各國的疫情是不一樣的。台灣是海島國家，要阻絕於境外其實非常容易，在這個時刻，不論被列為一級、二級、三級的地區，仍希望大家都不要去，疫情的轉換無法預測。

中央也宣布，民眾若去了被列為三級的國家，明知故犯，必要時公布姓名，且不可領取防疫津貼。因為現在已經搞不清楚哪個國家疫情會迅速發展，若民眾出國把疫情帶回台灣，無法確保政府是否能有效撲殺，是否有足夠的醫療資源面對，只要管控好、大家共體時艱，就能擋住這一波疫情。

新北市護理師護士公會理事長周繡玲帶領退休護理師一起站出來號召成立的「新北護理防疫隊」，向侯友宜宣示要加入防疫行列、和一線醫護人員並肩作戰。侯市長以授證感謝這群當仁不讓的勇者，願意再度挺身而出且號召所有退休或不在職的護理師一同加入戰線、守護台灣。

此外，侯友宜表示，昨天會面台北市長柯文哲，互相參考防疫措施，之後將基隆桃園列入區域聯防，補齊彼此不足的能量，盤點好資源後，加入北部其他縣市，由雙北先帶頭開始。

柯文哲也對他說，防疫旅館都在新北市郊外，新北17間急救醫院則可以與台北市的醫療網作緊密結合，在醫療資源上搭配，雙北基宜桃以雙北為基礎建立論調後，邀請其他縣市，包括活動停止、人車管制、醫療分配、志工隊調度等決策都可統一，區域聯防守住北部。目前由台北市副市長黃珊珊與新北市副市長劉和然建立對口，沙盤推演，21日之前會做好盤點、擬定出合作戰略，大家全力以赴打贏這場戰。

▲新北第24次防疫應變會議上，退休護理人員成立護理防疫隊，並由市長侯友宜親自授證。（圖／記者湯興漢攝）