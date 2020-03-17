大陸一天新增21例「境外輸入20人」！　湖北僅1例「新增疑似清零」

▲武漢已經封城接近2個月。（圖／路透）
記者鄭思楠／綜合報導
大陸國家衛生健康委員會17日通報，3月16日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，新增死亡病例13例（湖北12例，陝西1例），新增疑似病例45例，當日新增治癒出院病例930例，解除醫學觀察的密切接觸者1105人，重症病例減少202例。
截至3月16日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例8976例（其中重症病例2830例），累計治癒出院病例68679例，累計死亡病例3226例，累計報告確診病例80881例，現有疑似病例128例，累計追蹤到密切接觸者681404人，尚在醫學觀察的密切接觸者9351人。
湖北新增確診病例1例（武漢1例），新增治癒出院病例893例（武漢836例），新增死亡病例12例（武漢11例），現有確診病例8701例（武漢8304例），其中重症病例2782例（武漢2695例）；累計治癒出院病例55987例（武漢39220例），累計死亡病例3111例（武漢2480例），累計確診病例67799例（武漢50004例），新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例3例（武漢1例）。
3月16日0-24時，新增報告境外輸入確診病例20例（北京9例，上海3例，廣東3例，浙江1例，山東1例，廣西1例，雲南1例，陝西1例）。截至3月16日24時，累計報告境外輸入確診病例143例。