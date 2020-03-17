大陸一天新增21例「境外輸入20人」！　湖北僅1例「新增疑似清零」

台灣新冠肺炎確診案例，3天內（14日至16日）增加17例，且全部是境外移入。對此，急診科醫師白永嘉認為，有人說「出國旅行是他們的人權」，這是全體醫療人員和民眾們最憂心的，「我最擔心現在一二級地區的旅遊活動，例如四月初日本櫻花季，台灣人是最多人愛去的。」他認為，別只說非必要勿出國，而是用「最強力的規定」，規定禁止出國「旅遊」。