大專院校首例！中原大學24日起全採「類非同步遠距教學」取消期中、期末考

▲中原大學24日起改採改採「類似非同步遠距教學（無面授）」之彈性教學方式授課。（圖／讀者提供）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，中原大學宣布，為避免疫情在教室群聚上課，發生感染，3月24日起學校課程全部（含研究所）改採「類似非同步遠距教學（無面授）」之彈性教學方式授課。同時取消期中、期末集中排考，成績評量改以報告、作業、討論、線上考試等彈性方式為之。

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▲中原大學表示，取消期中、期末集中排考，成績評量改以報告、作業等彈性方式為之。（圖／中原大學提供）



中原大學今發出公文也提到，體育課統一教學內容為「維護疫情間之體能健康」，評量成績以學生達到自訂之「自我健康目標」或報告為依據。上課日程、課程單元目標及內容，都依原「課程計畫」進行。另外，實驗課、實作課、語言、音樂等課程，若需同步教學，請向教師教學發展中心申請「U簡報」或「Zoom」(雲端視訊會議)」運用。在國外的交換生、實習生，如欲選課須在3月23日前，於本校官網「防疫專區一赴國外交換或實習學生選課作業」完成。

中原大學向《ETtoday新聞雲》說明，類非同步遠距教學，是老師會先用錄影方式，或將各項教材數位化，學生再藉此學習。