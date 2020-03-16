花蓮有機好幸福！學童營養午餐　全年4個月供應在地有機米

▲花蓮縣長徐榛蔚與學童共進有機營養午餐。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮縣政府在農糧署支持下，繼續推辦「花蓮縣國中小學有機食材地產地消計畫」，縣府也選定今年4~5月及10~11月，在這4個月中，讓學校師生在營養午餐中體驗吃一整個月的花蓮在地有機米，讓有機農業從小紮根，引導未來學校師生、家庭對有機食材之認同，逐步擴大有機消費基礎。

現代生活忙碌導致父母容易忽略孩子的飲食教育，讓越來越多的孩子只挑自己喜歡的食物吃，造成學校午餐剩食比例偏高與孩童營養偏頗。花蓮縣政府與農糧署共同在花蓮力推食農教育，讓孩子從小從「飲食」中瞭解「農業」重要性，建立正確飲食觀念；從「農業體驗」過程中，培養尊重自然與土地態度，逐步解決學童營養偏差、肥胖、過瘦或文明病等問題。

花蓮縣在地理環境上得天獨厚，好山好水好空氣，蘊育出安全無汙染的農產品，有機面積超過2400公頃，占全台有機面積約25.22%。計劃中委託縣內16個農民團體到全縣各國中小配合各校安排有機食農教育講習或田間體驗計96場次，讓學童從「飲食」中瞭解「農業」重要性並從「農業體驗」中讓學童體驗農業及大自然的生命力。

花蓮縣實施國中小免費學校午餐政策，同時採用國產在地生產可溯源食材（3章1Q）並積極推動學校午餐採用有機食材。為讓國中小學師生吃得更健康，學會珍惜食物、瞭解食材、土地與環境的關聯，花蓮縣政府從2018年開始向行政院農業委員會農糧署爭取經費試辦「食農教育與在地有機食材推廣計畫」，讓全縣師生瞭解食農教育的重要性，並讓學校午餐吃得好、吃得健康，並吃到花蓮在地有機食材。

近年來學校午餐採用國產在地生產可溯源食材已逐步成為共識，學校午餐使用在地生產有機蔬菜或有機米，除增加花蓮長期、穩定的需求量，更有助於鼓勵在地農友投入有機生產行列，共同活絡在地支持系統。

花蓮縣政府表示，將持續與行政院農業委員會農糧署合作，共同推動食農教育與在地有機食材，讓縣民有感幸福有機味。

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