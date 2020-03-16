「間諜案」康明凱父病危　陸外交部：人道主義出發，同意與其父通話

▲加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）被中國政府拘留。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）因涉嫌「竊取國家機密」在大陸拘留待審，由於傳出其父親病危，外界關注中方是否准許他與父親聯繫？對此，大陸外交部表示，從人道主義出發，在中國法律允許範圍內作出專門安排，同意康明凱同他父親通了電話。

▲大陸外交部發言人耿爽。（資料圖／達志影像／美聯社）

大陸外交部發言人耿爽表示，中方已經多次就加拿大公民康明凱案、邁克爾案闡明立場，二人涉嫌從事危害中國國家安全的活動，有關案件目前正在依法處理當中。

耿爽提到，康、邁二人的各項合法權益得到充分保障，加拿大駐華使館也多次對二人進行探視。疫情發生後，中方辦案部門克服疫情帶來的不便和困難，及時採取相關舉措，切實保障包括康明凱和邁克爾兩人在內的在押人員的安全與健康。

耿爽指出，得知康明凱父親病危情況後，中方辦案部門從人道主義出發，在中國法律允許範圍內作出專門安排，「同意康明凱同他父親通了電話。」

▲加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）涉嫌竊取國家機密遭拘捕。（圖／路透）

據了解，康明凱與商人史佩佛（Michael Spavor）分別因國家秘密和情報犯罪，以及為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪，於2019年5月遭大陸相關單位依法逮捕。據有關部門透露，康明凱自2017年起，經常持普通護照及商務簽證入境中國，透過境內的關係人，竊取、刺探敏感訊息和情報，其中，史佩佛則被指涉是康明凱的重要情報關係人。