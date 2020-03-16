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桃機防疫車隊再外包恐成漏洞？　祁文中：接送車輛要符合SOP才能派車

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▲▼防疫,機場,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃機,出國,流感,健康聲明書,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

▲居家檢疫者不可搭乘大眾運輸工具返家，違者最高開罰100萬。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

居家檢疫者歸國返家不可搭乘大眾運輸工具，違規將依法開罰最高100萬以下罰鍰，但傳出桃園機場防疫的租賃車車隊，有外包情況，讓外界擔憂是否成為防疫漏洞。對此，交通部次長祁文中今在中央流行疫情指揮中心記者會上澄清，沒有這樣的情形，主要因應疫情，有同意待命租賃車由20輛增加為30輛，這些車輛都要符合指揮中心要求的SOP，才能進場服務。

祁文中表示，昨天有報導指出，機場防疫車隊有轉包情形，可能因為沒有防疫裝備，可能會產生防疫缺口，但他要澄清「沒有這樣的情形」。

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機場防疫車隊主要提供居家檢疫者點對點，從機場返家的交通服務，祁文中表示，桃機有排班計程車跟租賃車，分別有300輛、20~30輛，因應防疫需求，本來就備有備援機制，像是指揮中心宣布3/17歐洲入境旅客要居家檢疫14天等。

他說，因為防疫需要，租賃車隊從20輛增加到30輛，所有車輛都經過核准，也要提供必要的防疫措施，要發口罩、酒精，這些都要按照指揮中心作為處理，這些車輛要確認防疫物資、消毒程序都符合要求，才能進場服務。

另外，針對親友接送或親友安排車輛接送等，也希望要求比照指揮中心的措施進行。

▲桃園機場4日成立防疫車隊，據桃機公司統計，首日返台檢疫旅客超過8成由親友接走，使用檢疫車隊載送比例不到2成。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場4日成立防疫車隊，宣導期間已載運750位居家檢疫者返家。（圖／記者沈繼昌攝）

配合中央流行疫情指揮中心政策，居家檢疫旅客歸國返家以自行駕車、親友接送為優先，不可搭乘大眾運輸工具，11日起違者依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條處以新臺幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰；此外，若搭乘之交通工具與居家檢疫通知書所載不符，也將處以1萬元以上，15萬元以下罰鍰。

▲▼桃機「居家檢疫車隊」，一張圖看全台搭車價目表。（圖／桃機提供）

▲桃機「居家檢疫車隊」，一張圖看全台搭車價目表。（圖／桃機提供）

配合交通部推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，桃園國際機場公司也整合協調機場排班計程車及租賃車業者，自3月4日起至10日宣導期間已載運近750位居家檢疫旅客返家，佔自中、港、澳、韓、義、伊朗等六地入境旅客31.7%，且經持續宣導搭乘比例也日益提高。

▲▼防疫車隊3/4上路，11日起若居家隔離檢疫者仍搭乘大眾交通工具，最高處100萬元罰鍰。（圖／指揮中心提供）

▲防疫車隊3/4上路，11日起若居家隔離檢疫者仍搭乘大眾交通工具，最高處100萬元罰鍰。（圖／指揮中心提供）

機場公司提醒經開立居家檢疫單之入境旅客：

1.由桃園機場前往北北基桃竹、台東及離島地區者，請搭乘機場排班計程車至居家目的地，或由松山機場、基隆港轉乘，費用以跳表計費

2.其餘中南部、宜花地區，則需搭乘租賃車，相關費用依照交通部公布價目表付費。

為貼心顧及居家檢疫旅客用餐需求，機場公司已於第一、第二航廈入境大廳一樓規劃專屬用餐專區，旅客亦可選擇外帶餐點，由服務人員直接送至檢疫車隊，第一航廈24小時服務、第二航廈服務時間由上午9時至晚間9時。

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