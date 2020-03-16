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案54風波！新冠肺炎確診掃到金融業　金管會下重手祭3大出國控管措施

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布台灣新增6個確診案例，外界傳出案54是金融業的從事人員，引起金融圈高度警戒，金管會保險局也立即發出重要通知，各保險公司董事長及總經理，要求採取3項出國加強管控措施。

由於境外移入確診案例不斷增加，更傳出一名金融業外商員工出國回來後確診，引起金融圈人心惶惶。金管會保險局也隨即緊急發出重要通知，請轉陳各保險公司董事長及總經理，要求採取3項出國加強管控措施。

首先，因應嚴重特殊傳染性肺炎全球大流行，請各保險公司確實執行所屬高層主管及從業人員（含同居眷屬、室友）的出國管控，防疫期間應全面避免非必要之公務及非公務出國行程。

董事長及總經理若仍有出國規劃，請事先通報保險局，包括說明出國及返國日期、國外每日行程、隨行人員及防疫準備作為。

第二，各公司對於所屬高層主管或從業人員（含同居眷屬、室友），自國外返國者，應確實要求依規定進行居家檢疫或自主健康管理；另與該居家檢疫或隔離的返國人員有接觸者，應主動通報公司並進行自主健康管理。

第三，各保險公司如有人員確診、隔離或居家檢疫，或自主健康管理情形（含眷屬、室友或接觸確診者），應請即時辦理重大偶發事件通報。

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