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伊朗總統點頭了！11省部分封鎖抗疫　300萬人現金補助

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▲▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／路透）

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉15日專電

伊朗總統羅哈尼初步同意對11個省進行部分封鎖，以遏制一發不可收拾的武漢肺炎疫情，避免感染人數於3月底再攀高峰。他並下令對受到疫情衝擊的300萬人提供現金補助。

國營英語電視台新聞電視台（Press TV）報導，衛生部長納馬基（Saeed Namaki）提議對境內11個省實施「移動控制計畫」，羅哈尼（Hassan Rouhani）對此表示「很好」，強調此舉有助遏制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散。

▲▼ 新冠肺炎,伊朗。（圖／路透）

▲民眾戴著口罩上街。（圖／路透）

武漢肺炎疫情在伊朗發展迅猛，當局遲遲沒有對首傳病例的什葉派聖城科姆（Qom）封城，使得羅哈尼飽受批評。科姆是舉世規模最大什葉派學者中心，包括什葉派最高領袖大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）在內的大部分資深教士住在當地，外界認為這是當局無法封城的原因。

羅哈尼於14日出席防疫視訊簡報時指出：「我們應該小心，相關省份管制地點應該準確地決定，執行管制的團隊要以不妨礙道路交通的方式進行。」

政府官員認為，民眾對於待在家裡、不要外出的要求不予理會。當局希望限制移動的作法可以避免感染人數於3月底再攀高峰。不過羅哈尼反對向四處走動的病患開罰，強調他們可能不知道自己的情況。

▲▼ 新冠肺炎,巴基斯坦。巴基斯坦鄰伊朗邊境的塔夫坦鎮（Taftan），有著隔離自伊朗入境人士的帳篷。（圖／路透）

▲巴基斯坦鄰近伊朗邊境的塔夫坦鎮（Taftan），有著隔離自伊朗入境人士的帳篷。（圖／路透）

德黑蘭政府於12日宣布對受到疫情影響的公司行號和民眾進行紓困。報導指出，羅哈尼下令對因為疫情擴散而失業的數百萬人提供現金補助和貸款。3項支助計畫其中包括總共將對300萬人提供相當於13到40美元的現金補助。

官方伊朗通訊社（IRNA）網頁上公布的疫情分布圖顯示，截至14日止，全境累計已有1萬2729例確診病例、611死，其中德黑蘭省3323起病例最多。

馬贊德蘭省（Mazandaran）、伊斯法罕省（Isfahan）、科姆省（Qom）、吉蘭省（Gilan）、中央省（Markazi）、呼羅珊省（Khorasan Razavi）、瑟姆南省（Semnan）分別有1206、1057、920、797、698、425、409例確診。

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