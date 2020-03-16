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冷知識揭日本櫻花暗黑史　曾被當作「進軍之櫻」一度避談

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▲▼佐渡島櫻花,日本賞櫻。（圖／記者賴文萱攝）

▲經常到日本賞櫻的遊客，或許不少人能夠一眼看出品種，卻不一定了解關於「櫻花」的冷知識。（圖／記者賴文萱攝）

記者洪菱鞠／台北報導

對於外國遊客來說，不少人以為「櫻花」是日本的國花，事實上，日本並沒有明文規定國花，櫻花只能說是日本最具代表性的花種而已。櫻花滿開綻放雖然美麗，但日本史學者胡煒權在其著作《解開天皇祕密的70個問題》卻提到，櫻花不僅有過一段暗黑史，還一度成為避談的花種。

以下精選摘文摘自《解開天皇祕密的70個問題》，時報出版授權提供

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櫻花與菊紋的迷思
日本王室使用菊紋(另外還有五七桐)，這個紋章也用在日本國民的護照上，宛如日本人的標緻。菊花是象徵天皇的花紋，而依現行日本憲法，天皇是日本與日本國民的象徵，然而憲法又標榜天皇與國政分家，因此我們只能勉強地說：菊花在意識形態上算是「準國花」，但恐難成為國花。二戰前的日本標榜天皇至上的「皇國思想」，為什麼沒有將菊花定為國花呢？道理很簡單，上文提到「菊紋」是天皇家的紋章，在明治維新後，為了最大限度提升天皇的權威，為發動政變打倒幕府的新政府正名，於是明治政府開始嚴格管制菊紋的使用，一開始限制平民百姓，到後來連皇族、華族也受到限制。

菊紋成為了至高無上、天皇才能使用的特別花紋，在「國家因為有天皇而存在」的意識形態下，自然不能將菊花定為國花。再說，由於菊紋是天皇家的獨家紋章，與國家層面是兩回事，明治維新時期的官方活動為免犯忌，不會大量張貼菊紋。順帶一提，當年新政府奪權後，派遣軍隊打倒東日本各地的舊幕府軍，當時動用的御旗其實是「日月之御旗」，而不是「菊紋旗」。近年漫畫改編的電影《浪客劍心》／《神劍闖江湖》第一部開頭，便錯誤地將「御之錦旗」描繪成「菊紋」，與「日月之御旗」混為一談了。

總之，菊紋在日本政治與文化上具有特殊性質，直至軍國主義、皇國思想日漸遠去，繼續保持著曖昧的特別意義。菊花則降格成為普通的花種，在日本國民心目中，地位已難與櫻花相比。

▲▼佐渡島櫻花,日本賞櫻。（圖／記者賴文萱攝）

▲浪漫粉嫩的櫻花，背後竟藏著一段黑歷史。（圖／記者賴文萱攝）

櫻花的暗黑史
雖然櫻花已經成為日本國民的「愛花」，但回首往昔，櫻花也曾經有過灰暗的過去。明治維新後，先後打敗沙俄帝國和清帝國，愛國情緒到達前所未有的新高度。日本一躍成為亞洲第一帝國主義強國，激化了擴張的決心。正所謂「貪勝不知輸」，日本政府開始謀劃進一步奪取在中國的權益，同時強化國民的愛國心教育，其中一個重要的「教材」便是櫻花。

日本人對櫻花的鍾愛，歷史悠久，論近來說，從江戶末期的國學大師本居宣長，到明治初年的文學，讚賞櫻花的文章多如星宿。而明治天皇為了與外國政要拉近距離所開設的「御觀花會」(模仿西歐國家宮廷宴遊會)，便以櫻花為主題，即後來的「觀櫻會」。教育普及後所編寫的國民中小學課本，也必然提到櫻花。不過，在日俄、日清戰爭前，對櫻花的描述只停留在「名花」、「日本的花中之王」，還沒有特別將櫻花與國民的愛國教育連成一線。

櫻花以外，梅花及松也是能代表日本的名花名木。但日俄、日清戰爭後，大量以櫻花為題的軍歌，以及與靖國思想有關的文章，在軍部主導下大量出現。櫻花盛開後悲美地凋謝，被政府利用做為國民「忠君愛國」的理想形態。例如，明治晚期的一首陸軍軍歌《步兵的本領》，便有以下句子：「既生為大和男子，當化身為散兵戰中之花凋落。」這個「散兵戰中之花」的花，當然就是櫻花了。到了二戰前夕，一九三三年改版的《小學國語讀本》裡，加入了以下句子：「開花了，開花了，櫻花開花了！前進吧，前進吧，兵隊前進吧。」

櫻花盛開與軍隊前進(發動戰爭)緊密結合。這種利用櫻花以及象徵國民意識的「大和魂」教育和國家宣傳，在一九三七年與中國等國正式開戰後越趨強烈，與「皇國精神」、「為君捨命」的軍隊思想，一起成為戰時日本人的精神支柱和唯一被認可的價值觀，甚至是協助日本在亞洲發動侵略戰爭的標籤。軍中、國內倡議在占領地廣種櫻花，即「進軍之櫻」，做為「建設大東亞共榮」的重要任務之一。

愛思哀愁交纏的「國之華」
隨著日本戰敗，日本各地大量栽種的「國之華」櫻花，在美軍空襲中被大量燒燬。敗戰後的櫻花做為軍國主義的象徵之一，一度成為避談的花種，急求與軍國主義劃清界線的日本人也不在少數。然而，自古以來對櫻花的鍾愛，以及維新以來耳濡目染的感覺，使得櫻花對大部分日本人來說仍有無可抗拒的魅力，就連占領日本的美軍也無意將櫻花趕盡殺絕。戰爭完全結束後，日本國內在美軍主導下實行新憲法，宣布與軍國主義「分手」，一時被壓抑的「櫻花愛」也陸續復甦。

十九世紀五、六○年代，以大阪、東京為首，重新種植櫻花的運動在日本各地進行，配合一九六四年舉辦東京奧運，政府更加積極推動，著手重建國民的國家認同感，洗刷敗戰的污點，也藉櫻花做為推廣日本旅遊的法寶。這些措施維持到現在，藉助櫻花，增強「軟實力」和文化輸出。櫻花在日本人心目中的地位，重新回到頂點，甚至超越戰前，成為直接、純粹的「國之華」。

《解開天皇秘密的７０個問題》書封（圖／業者時報出版提供）

▲胡煒權在書中透過多方角度，帶領讀者深入了解與日本天皇相關的歷史故事。（圖／時報出版提供）

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