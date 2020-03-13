2020阿里山花季登場　櫻花杜鵑紫藤接棒開花

▲小橋與櫻花(阿里山詩路往姐妹潭)。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處109年花季正式起跑，不僅打造花季專屬Dress Code，完成指定任務還能獲得花季限定好禮，為期1個月(3月10日-4月10日)的阿里山花季，每周更有「櫻與音的對話」戶外音樂會增加聽覺及視覺饗宴。

遊樂區幅員遼闊，櫻花品系共有31種將近3000株，其中山櫻花品系花種(山櫻花、琉球山櫻、阿龜櫻、河津櫻等)盛開已近9成，小櫻王-唐實櫻及霧社櫻已達7成，嘉義林管處表示，現在最佳的賞櫻地點非阿里山工作站莫屬，3月10日花季開幕當日預計可看到滿開的唐實櫻，旁邊的櫻王-染井吉野櫻也上看約5成花量，這也預告著園區最多數量的染井吉野櫻即將登場，緊接著有大島櫻、重瓣花系的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻等等一棒接一棒陸續登場。

同時，山櫻花品系的粉色花瓣隨風飄落，形成特殊櫻花雨更增添文雅的氛圍。再來園區內遍植的木蘭、垂絲海棠、雲南黃馨、森氏杜鵑、平戶杜鵑、台灣一葉蘭等也逐漸加入花團繁開的行列，直至4月底多花紫藤盛開更掀起賞花熱潮，建議民眾多來幾次，一同感受春季朝氣蓬勃的阿里山。

▲香林服務區櫻花盛開。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年嘉義林管處首辦的「櫻花漫步」活動，邀請民眾穿上粉紅色系服飾或配件一同上山，打造花季專屬Dress Code，拍照打卡、分享的朋友還有機會獲得花季限定好禮，沿途會有專業森林志工提供導覽及定點小提琴家獨奏表演，讓您更加了解阿里山的賞花植物，營造春日賞花新體驗。歡迎至阿里山國家森林遊樂區的facebook官方粉絲團並點連結網址報名，掌握最新消息。

▲阿里山工作站前方滿滿的櫻花。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處為配合花季活動，遊樂區內的「沼平線」列車將於花季開幕當日上午10時30分至11時45分，行駛蒸汽車頭附掛檜木車廂，還能捕捉櫻花與「蒸檜火車」相互輝映的經典畫面，按好相機快門別錯過。

▲2020阿里山花季活動首部曲活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義林管處為讓大家把阿里山的美帶回家，更推出阿里山鳥類變色雨傘、票卡夾及memo夾心備忘版提供販售，敬請把握良機、並來場阿里山花季之旅。林管處表示花季期間(3月10日-4月10日)購票入園的民眾也請記得到遊客中心領取「限量花季入園紀念票」，更有機會獲得以上好禮。