　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020阿里山花季登場　櫻花杜鵑紫藤接棒開花

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020阿里山花季活動首部曲 3月10日開幕式。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲小橋與櫻花(阿里山詩路往姐妹潭)。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處109年花季正式起跑，不僅打造花季專屬Dress Code，完成指定任務還能獲得花季限定好禮，為期1個月(3月10日-4月10日)的阿里山花季，每周更有「櫻與音的對話」戶外音樂會增加聽覺及視覺饗宴。

遊樂區幅員遼闊，櫻花品系共有31種將近3000株，其中山櫻花品系花種(山櫻花、琉球山櫻、阿龜櫻、河津櫻等)盛開已近9成，小櫻王-唐實櫻及霧社櫻已達7成，嘉義林管處表示，現在最佳的賞櫻地點非阿里山工作站莫屬，3月10日花季開幕當日預計可看到滿開的唐實櫻，旁邊的櫻王-染井吉野櫻也上看約5成花量，這也預告著園區最多數量的染井吉野櫻即將登場，緊接著有大島櫻、重瓣花系的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻等等一棒接一棒陸續登場。

同時，山櫻花品系的粉色花瓣隨風飄落，形成特殊櫻花雨更增添文雅的氛圍。再來園區內遍植的木蘭、垂絲海棠、雲南黃馨、森氏杜鵑、平戶杜鵑、台灣一葉蘭等也逐漸加入花團繁開的行列，直至4月底多花紫藤盛開更掀起賞花熱潮，建議民眾多來幾次，一同感受春季朝氣蓬勃的阿里山。

▲2020阿里山花季活動首部曲 3月10日開幕式。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲香林服務區櫻花盛開。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年嘉義林管處首辦的「櫻花漫步」活動，邀請民眾穿上粉紅色系服飾或配件一同上山，打造花季專屬Dress Code，拍照打卡、分享的朋友還有機會獲得花季限定好禮，沿途會有專業森林志工提供導覽及定點小提琴家獨奏表演，讓您更加了解阿里山的賞花植物，營造春日賞花新體驗。歡迎至阿里山國家森林遊樂區的facebook官方粉絲團並點連結網址報名，掌握最新消息。

▲2020阿里山花季活動首部曲 3月10日開幕式。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山工作站前方滿滿的櫻花。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處為配合花季活動，遊樂區內的「沼平線」列車將於花季開幕當日上午10時30分至11時45分，行駛蒸汽車頭附掛檜木車廂，還能捕捉櫻花與「蒸檜火車」相互輝映的經典畫面，按好相機快門別錯過。

▲2020阿里山花季活動首部曲 3月10日開幕式。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020阿里山花季活動首部曲活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義林管處為讓大家把阿里山的美帶回家，更推出阿里山鳥類變色雨傘、票卡夾及memo夾心備忘版提供販售，敬請把握良機、並來場阿里山花季之旅。林管處表示花季期間(3月10日-4月10日)購票入園的民眾也請記得到遊客中心領取「限量花季入園紀念票」，更有機會獲得以上好禮。

ET快訊
陸外交部發言人質疑「美軍把疫情帶進武漢」　要求美國透明公開！
KID「我退伍了」宣告回歸！　秀退役證明書：我要回來啦～
快訊／加拿大總理杜魯道「妻子確診新冠肺炎」！緊急送醫治療
越南第一富家女確診！老爸砸千萬包機「載女兒回國」：只為儘快治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東里港果農陳昱辰種山超級「黑番茄」　色澤深黑很吸睛

提早3個月　屏東枋寮兄妹種出美味「紅龍」芒果上市囉！

張貴忠宣誓就職典禮　遞補涉賄解職王焜玄

嘉義國際藝術紀錄影展　3/13至3/29周末文化局演講廳放映

牡蠣漁業權申請服務　3/12起至4/24下鄉巡迴受理

不分區立委回饋家鄉　溫玉霞捐贈5萬片口罩給嘉義市

嘉市府攜手嘉鳳獅子會　舉辦街舞大賽誓言反毒

2020阿里山花季登場　櫻花杜鵑紫藤接棒開花

阿里山春季茶之旅　紫藤花下品茶香

苗栗「3打1霸凌」國中妹！甩巴掌影片瘋傳...網肉搜　議員說話了

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

中華郵政扛起配送口罩任務！　蔡英文大讚：我們的防疫英雄

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

屏東里港果農陳昱辰種山超級「黑番茄」　色澤深黑很吸睛

提早3個月　屏東枋寮兄妹種出美味「紅龍」芒果上市囉！

張貴忠宣誓就職典禮　遞補涉賄解職王焜玄

嘉義國際藝術紀錄影展　3/13至3/29周末文化局演講廳放映

牡蠣漁業權申請服務　3/12起至4/24下鄉巡迴受理

不分區立委回饋家鄉　溫玉霞捐贈5萬片口罩給嘉義市

嘉市府攜手嘉鳳獅子會　舉辦街舞大賽誓言反毒

2020阿里山花季登場　櫻花杜鵑紫藤接棒開花

阿里山春季茶之旅　紫藤花下品茶香

苗栗「3打1霸凌」國中妹！甩巴掌影片瘋傳...網肉搜　議員說話了

台鐵招防疫天使！「時薪158元」身心健康就可應徵　3/20報名截止

國安基金6次進場　常落於台股十年線左右

國表藝3館共推「防疫特別方案」　場租5折、觀眾梅花座

湯姆漢克斯再發聲證實「和老婆隔離中」！　吐露心聲：接受事實，隨遇而安

美國好市多被清空！矽谷人妻曝當地恐慌　連ATM都領不到錢

李沃牆／美股急墜熊市　全球股市緊跟著跳水

「這是一場物競天擇的防疫！」英國宣布6大政策　旅英媽一聽心碎：怎麼冷靜

食力／台灣一年平均吃掉2360頭大象重的巧克力

疫情蔓延全球！醫曝「第三次世界大戰」來了：台灣可能是最安全國家

17名登山客攀里龍山失聯　消防漏夜搜尋…驚見1人被青竹絲咬傷

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

地方熱門新聞

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

苗栗「3打1霸凌」國中妹！網肉搜　議員說話了

雙手噴酒精　她沒乾就揉眼…角膜缺損

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

台商隔離想逃　遭警上銬影片曝光

孩子心臟病咳血轉院　心急父請求：讓救護車

變裝大盜縣議員服務處也不放過

桃議員建議　敬老卡點數年底結清

抗疫紓困　桃園減免旅館業房屋稅　

8旬翁倒臥浴室24小時　警破門救援

新北愛心大平台新住民關懷計畫

新北行動治理前進林口、泰山　

更多熱門

相關新聞

Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用

Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用

每年春季必搶的Dior迪奧雪晶靈限量彩妝，今年不只粉嫩更夢幻！「2020粉櫻飛舞系列」將櫻花幻化成3款經典人氣商品，讓眼眸、雙頰到唇部全染上柔美的櫻花粉嫩色澤，浮雕著彩色櫻花花瓣的蜜粉餅和眼影盤更擁有高顏值，美到讓人捨不得用。

新店免費櫻花秘境能「眺望台北101」

新店免費櫻花秘境能「眺望台北101」

粉紫漸層太美！櫻花髮香噴霧必收

粉紫漸層太美！櫻花髮香噴霧必收

藥妝店打造浪漫櫻花季　面膜飄花香

藥妝店打造浪漫櫻花季　面膜飄花香

夢幻炸！桃園也有「七彩夜櫻秘境」

夢幻炸！桃園也有「七彩夜櫻秘境」

關鍵字：

阿里山花季櫻花櫻王香林服務區

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

更／韓疫情爆發54日首逆轉！新增110痊癒177

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

全球大流行　譚德塞：各國不作為

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面