北部男高中生回台7天才出現症狀　醫師：不排除是社區感染

▲昨日陳時中與張上淳一起出席記者會，果然新增6名確診案例，符合之前大家猜測的組合模式。（圖／鄭清元攝）

圖文／CTWANT

台灣昨天一口氣公布6件新冠肺炎確診案例，其中案59是北部高中生，1月與3名家人同遊希臘，3/5才返台，但一直到3/12才出現喉嚨痛症狀，3/13因咳嗽、流鼻水及頭痛就醫，最後於昨天15日確診。中央疫情指揮中心監測應變官莊人祥坦言，一般來說新冠肺炎的潛伏期為7~14天，而這位高中生回台7天後才開始出現症狀，所以其實無法確定是在境外或台灣感染，不過，中央疫情指揮中心判斷境外遭感染的機率較高。

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢受訪時也表示，以台灣大多數確診案例來說，潛伏期平均約為3到5天，其實高中生在台灣感染的機率也很大，不能排除是社區感染，而指揮中心認為屬於境外移入的說法，似乎有些勉強。至於案59的高中生是否成為社區傳播破口？台大醫院兒童感染科主任黃立民表示擔憂，直言校園屬於密切接觸的群體生活型態，疫情防治本來就不容易，疫情調查也相當困難，只能量力而為。

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教育部國民及學前教育署署長彭富源表示，會完整調查該學生所有的接觸史，蒐集給衛政單位，目前高中生學校列為重點學校，口罩等防疫物資會再支援提供，停班、補課問題最近都有演練線上補課，也有補助計畫。莊人祥說，目前高中生接觸的匡列對象仍持續調查中，目前已匡列16人，包括6名一起吃飯的人同班同學、家人7人、其它朋友有3人，另外高中生也曾外出打籃球，一起打球的對象目前仍調查中。

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