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義大利陽台音樂會！大喇叭狂奏「中國國歌」飄天際…民眾大喊：謝謝中國

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記者鄭思楠／綜合報導

禁足在家的義大利民眾流行起「陽台音樂會」。14日下午，一位義大利羅馬男子突然通過麥克風說道，「我不知道這裡有沒有中國鄰居，但我想由衷地感謝這個國家、這個民族。」說完，他立刻播放起中國國歌《義勇軍進行曲》，並高喊「GRAZIE CINA（謝謝中國）！」之後，周圍鄰居紛紛鼓掌致意。

一位身在義大利羅馬的中國留學生表示，最近義大利流行起「18時陽台音樂會」，每天都有義大利人在陽台上吹拉彈唱互相鼓勁，但沒想到他們為了感謝中國，在街道居然放起了中國國歌。

「在義大利能夠聽到自己國家的國歌，真的好驕傲！」她感嘆，「沒想到，因為一場疫情，讓相隔幾千里的兩個國家變得如此親密，真的好開心！」

▲▼義大利社區播放中國國歌，大喊謝謝中國。（圖／翻攝自影片）

▲義大利社區播放中國國歌，大喊謝謝中國。（圖／翻攝自影片）

此前，就有義大利民眾唱《義勇軍進行曲》感謝中國。一位義大利男生甚至學習了中文，用筷子做指揮棒，在網上教義大利網友唱中國國歌。對於自己此舉的動機，他解釋，「其他歐盟國都沒有給予我們任何幫助，現在只有中國幫助我們，所以我今天要唱中國國歌。」

隨著新冠肺炎疫情在義大利蔓延，中國在抗擊本國疫情的同時，也向這個歐洲疫情最嚴重的國家伸出援助之手。3月8日，依據湖北衛健委提供的藥方生產的「新冠肺炎湖北預防方顆粒」出口750盒到荷蘭和義大利，在當地證明有療效後，之後又將有5000盒出口到這兩個國家。

▲▼義大利,陽台,唱歌。（圖／路透）

▲禁足在家的義大利民眾流行起「陽台音樂會」。（圖／路透）

3月13日，由浙江省籌措的26.4噸防疫物資運抵義大利北方城市杜林，這批物資部分將捐贈給義大利皮埃蒙特大區、意紅十字會等。3月12日晚，中國援意專家組以及31噸醫療物資抵達義大利羅馬。

對此，許多大陸網友紛紛在微博上PO文表示，「不客氣，一起加油！戰勝疫情！以後對我們華人好點」、「以前幫過我們的，我們一定會幫回去」、「一起加油，愛心不分國界，將心比心」、「既然知道對你好，那就得好好配合一點，記得出門戴口罩，注意衛生勤洗手，不去人多的地方、不聚餐，在家抗疫情，減少醫生們的壓力，大家一起配合早日將確診清零」、「疫情面前都是一家人，這個時候就是要團結，共同抗疫」。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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