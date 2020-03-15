內政部：6縣市16日起　首次申請護照、自動通關到戶所就能辦

▲內政部公布，6縣市16日起，民眾首次申請護照、自動通關到戶所就能辦理。（圖／內政部臉書）



記者陶本和／台北報導

內政部15日宣布，自3月16日起，首次申請護照的民眾，可就近到桃園市、台中市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣等直轄市、縣(市)政府等6縣市，在指定的戶政事務所，同時完成人別確認、申辦護照、註冊自動通關等服務，只需約8個工作天就可收到護照。

內政部指出，現行首次申辦護照的民眾，若無法本人親自至外交部領事事務局或4個辦事處申辦，也可先至戶政事務所辦理人別確認後，再委託旅行社、親友代為洽辦。如欲申請自動通關，也需另外親自到移民署的據點、領務局或機場申辦。

不過，為提供民眾更便利的服務，內政部與領務局及移民署合作，推出一站式服務，讓民眾可在戶政事務所辦理人別確認後，同時完成護照及自動通關的申辦作業，民眾只要拿繳費單至超商、郵局、農漁會等地繳交後，領務局即予審核及製發護照，約8個工作天，民眾即可至原申辦的戶所領取護照，或付郵資後直接寄到指定地址，相當方便。

內政部表示，首次申請護照及註冊自動通關一站式服務，將於今年3月16日起，分別由桃園市、台中市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣等直轄市、縣市政府，擇定轄內戶政事務所先行試辦，並視試辦情形，擇期全國正式上線。