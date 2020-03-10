台灣護照黑市超夯！詐騙車手轉行當收簿手　警機場攔截包裹查扣20本

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科與桃園市警大園分局合作，在2019年12月間於桃園國際機場倉儲中心攔截一國際快捷包裹，起獲20本國人遭詐騙之護照，警方向上溯源，3月9日在警方趁林男在押期間出庭在台中借訊涉嫌寄出這些非法護照的林姓收簿手1名。

▲刑事局國際刑警科第二隊9日收網逮捕一名專收中華民國護照的取簿車手，並在桃機倉儲起獲20本我國護照。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警科第二隊隊長蘇立琮說明本案查緝過程。（圖／記者張君豪攝）

林嫌被捕後，坦承以每次1500元新台幣代價，接受對岸福建省某人蛇集團委託，透過微信通訊軟體根據對岸集團指示，到超商收取被騙民眾寄出的中華民國護照，然後在集結轉寄大陸；警方指出，中華民國護照可免簽證、落地簽證或電子簽證入境的國家或地區數量為146個，在跨國犯罪集團相當搶手，警方將循線深入追查上游人蛇集團。

刑事局國際刑警科第二隊表示，家住桃園市的林姓收簿手（21歲、有詐欺前科）曾任詐騙集團的提款車手，因故被對岸人蛇集團吸收，擔任收受台灣中華民國護照並以快遞寄往大陸的收簿手，林男另涉詐欺案遭收押，3月9日出庭時遭遭刑事局幹員趕赴台中借訊約談，落網後坦承以上述代價到超商收取轉寄護照，每次約賺走路工1500元。

刑事局表示，由於我國護照免簽、落地簽國家多達146個在國際相當搶手，近來詐騙集團除騙取銀行帳戶外，據悉已針對台民持有的中華民國護照部分設計一套詐騙劇本，警方除加強查緝外，亦透過國際刑警組織管道希望台灣能爭取查詢全球「遺失及竊取護照資料庫」（Lost and Stolen Travel Document、LSTD）之權限，以利台警方追蹤分析此一犯罪行為。

刑事局約談這些遭詐騙民眾分析該詐騙護照集團手法，發現歹徒目前常用的詐騙話術手法約有下列四種：

一、 傳統假冒公務員詐騙手法：謊稱被害人涉嫌刑案遭通緝，並遭設定出境管制，為證實被害人無涉刑案，要求被害人提供「護照」驗證。

二、 求職詐騙手法：在社群媒體內張貼求職廣告，並要求求職者附上 護照等證明自己出國的履歷，遂誘使求職者交付護照。

三、 免費申請英、澳等國打工簽證手法：在社群媒體內張貼協助取得英、澳等國打工簽證之訊息，吸引學生族群，進而使被害人交付護照後即失去聯絡。

四、 借貸詐騙手法：在社群媒體內張貼借貸廣告，吸引有資金需求的人注意，並謊稱為防止借款完成後出國逃逸，需要抵押護照等證件，進而使被害人交付護照。

警方表示，中華民國護照目前在對岸人蛇集團1本可賣到2至3萬元新台幣價格，警方呼籲，護照為國人出國時之重要之身分證明文件，如有買賣及收購行為，將觸犯「護照條例」，將面臨1年以上7年以下之有期徒刑之刑責。

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