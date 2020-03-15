影／ 員工滅火竟「用嘴吹」　害火勢燒全工廠19死…不拿旁邊滅火器

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省寧波市銳奇日用品公司去年發生一起重大火災，導致19人死亡3人受傷。火災調查專家調查後發現，起火的原因是該公司一名員工將加熱後的異構烷烴混合物倒入塑料桶，因靜電放電引起可燃蒸氣起火，起火後又「用嘴吹、拿扇子搧」，助長了火勢蔓延。

寧波銳奇日用品公司去年9月29日發生大火，受災範圍超過1100平方公尺，經濟損失超過2000萬元人民幣（約8600萬元新台幣），導致19人死亡3人受傷，並有2人被追究刑事責任，21人受到黨紀、政務處分。

▼員工用嘴吹想滅火，結果火勢越來越大，難以收拾。（圖／翻攝微博）



事故調查組聘請火災調查專家全程參與事故調查，通過現場勘驗、調查取證、檢驗鑒定等工作，查明事故原因。調查認定，該起事故的直接原因是銳奇公司孫姓員工將加熱後的異構烷烴混合物倒入塑料桶時，因靜電放電引起可燃蒸氣起火，又未採取有效方式滅火，還以嘴吹、扇子搧風，助長了火勢蔓延。

官方近日也公布了事發當下的監視錄影，從畫面中可以發現，孫姓員工在將混合物倒入塑料桶時的動作相當隨便，且發現起火後的第一反應就是「用嘴吹」，接著又「拿扇子搧風」，然後又「拿扇子打火」，還出去取了「一手掌的水」想滅火，所有作為都沒有讓火勢轉小，反而導致火越燒越來越大，蔓延到整間工廠。

此外，也有眼尖的網友在影片中發現，起火點旁就有2筒滅火器，「一定是沒受過安全訓練，不然馬上去拿滅火器，情況一定不會這麼嚴重！」