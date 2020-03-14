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起火畫面曝！華西街40年老宅「猛竄火光」4人搶救後不治　現場燒成焦灰一片

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記者邱中岳／台北報導

台北市萬華區華西街一處公寓14日清晨6時許傳出火警，猛烈的火勢造成6人被救出後命危，而其中4人經送醫搶救後宣告不治。據了解，該地點為40多年的老宅建築，1樓為飲酒協會總幹事開設的飲酒店，2樓則為辦公室，起火點初步在1樓電線，而稍早起火畫面也隨之曝光，場面相當驚悚。

▲▼華西街起火畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲華西街起火畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

這起事件發生在14日清晨6時許，熊熊的大火幾乎將公寓燒毀，濃烈的黑煙也不斷從現場竄出，場面相當驚悚，警消獲報後，投入近百名人力、36輛消防車前往救援。對此，台北市消防局第一大隊長黃建華表示，警消第一時間緊急疏散15人、救出12人，共9人送醫，但其中有5男1女傷勢嚴重，已經沒有心跳，而其中4人經送醫搶救後已經不幸宣告不治。

▲▼華西街起火畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，稍早現場目擊民眾表示，事發當下有聽到爆炸聲響，但至於詳細起火點、起火原因，仍有待進一步調查釐清。另外，事發現場還有一名懷有身孕的婦人，凌晨6時許聽見爆炸聲響，隨即探頭查看發現隔壁失火，隨即跑下樓逃生，所幸僅腳部受傷並無大礙。

▲▼華西街起火畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼華西街公寓遭火噬　5男1女無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）

▲現場燒成一片焦灰。（圖／記者黃彥傑攝）

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