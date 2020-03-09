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排雲山莊、石山秀湖接連2登山客受傷　空勤總隊緊急救護

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▲▼ 排雲山莊一名登山客墜谷重傷，空勤總隊緊急救護。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲排雲山莊一名登山客墜谷重傷，空勤總隊緊急救護。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第3大隊第3隊，8日16：50時接獲總隊勤務指揮中心電話通知，派遣直升機執行排雲山莊1名登山客墜谷重傷緊急救護任務。9日又1名登山客攀登海拔2300公尺的高雄石山秀湖摔傷小腿骨折，派駐台東空勤直升機跨境救援，降落旗山國中後送醫。

8日第3大隊第3隊接獲總隊通報排雲山莊1名登山客墜谷重傷，派遣機型UH-60M直升機編號NA-709號機執行任務，並採取吊掛方式安全承載患者，晚間6點15分降落豐年機場，協助將墜谷重傷病患交由救護車後送地區醫院。

▲▼ 排雲山莊一名登山客墜谷重傷，空勤總隊緊急救護。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

9日第3大隊第3隊更跨境救援，1名登山客8日在石山秀湖摔傷，造成小腿骨折，晚間8點接獲總隊通知，9日早上派遣直升機執行緊急救護任務，8點25分到達目標區，9點在高雄市旗山國中落地，骨折病患交由救護車後送地區醫院。高雄市桃源區高山的「石山秀湖」，又名溪南鬼湖，海拔約2300公尺，午後經常雲霧瀰漫，湖畔水草豐美，曾是登山客秘境，但近年隨著石山林道的崩塌，變得不好親近，登山客也就銳減不少。

▲ 鳥瞰石山秀湖美景 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 鳥瞰石山秀湖美景 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 登山客8日在石山秀湖摔傷，造成小腿骨折 ，9日由空勤總隊跨境救援。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 登山客8日在石山秀湖摔傷，造成小腿骨折 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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