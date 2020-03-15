法拉利宣布2工廠暫時停產！義大利政府發布封鎖令...供應鏈出問題

▲ 法拉利宣布將暫停2家工廠的生產作業。（示意圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

義大利新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，截至目前為止已有超過2萬起確診病例。疫情也對義大利全國汽車產業帶來影響， 繼「飛雅特克萊斯勒汽車集團」（FCA）上週暫停工廠的生產作業後，知名跑車製造商法拉利（Ferrari）也隨即在14日宣布，考量到疫情及員工權益，直到3月27日為止，將暫時停止兩家工廠的運作。

綜合外媒報導，法拉利總部艾米利亞-羅曼尼亞（Emilia-Romagna）是義大利目前疫情最嚴重的區域之一，目前已有200人死亡，超過2200例確診病例。對此，法拉利在聲明中提到，考量到員工們的安全與權益，因此決定暫停馬拉內羅（Maranello）和摩德納（Modena）兩間工廠的生產運作，直到3月27日止，同時，公司也會透過一系列嚴格措施，以保證工作現場的安全。

▲ 義大利蠻牛藍寶堅尼也不敵新冠肺炎 即日起宣布當地產線全面停工（圖／達志影像／美聯社）

法拉利執行長卡米萊里（Louis Camilleri）也在聲明中指出，雖然公司原先曾嘗試繼續生產，不過隨著義大利新冠肺炎疫情加劇，政府發布封鎖令後，已經出現了供應鏈的問題，車廠顯然「無法確保繼續生產」。儘管如此，公司的其他業務仍會持續維持，等到情況穩定下來後，也會盡快重新啟動生產。

除了「飛雅特克萊斯勒汽車集團」及法拉利外，超跑車廠藍寶堅尼（Lamborghini ）日前同樣也宣布全面終止義大利生產作業線，預計等到3月25日後才會重回軌道。藍寶堅尼執行長多梅尼卡利（Stefano Domenicali）說明，

之所以做出這項決定是基於是社會責任，「畢竟現在所處的情況特殊，我們會持續監控疫情變化，會一直等待最正確、合適的時機，再重新出發、全力衝刺。」