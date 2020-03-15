萬華舊公寓惡火噬4命　北市府查無違反建築法

圖、文／鏡週刊

北市萬華區華西街的一棟公寓今日凌晨發生火警，許多住戶睡夢中被驚醒倉皇逃生，火勢在1小時內撲滅被撲滅，現場大量濃煙卻造成6名中年男女嗆傷送醫，失去生命跡象，其中4人已宣告不治，2人搶救中。據北市府建築管理工程處發新聞稿表示，公寓頂樓是83年前的既存違建，與這次火警沒有直接關係，至於詳細起火原因則待警方釐清。

據了解，起火點為連棟的舊公寓， 1、2樓作營業辦公使用，3、4樓及頂樓加蓋則是隔成16間至20間雅房出租。北市府建築管理工程處表示，此建物是領有使用執照的4樓合法建物，原核准用途為住宅，共16個門牌，比對空照圖等資料發現，4樓頂加是民國83年以前既存違建與火警無直接關係，建物也無檢舉通報紀錄，後續將派員持續查明處理。

警消抵達現場時發現2棟公寓已全面燃燒，火勢延燒兩棟公寓，波及到旁邊住戶和樓下的茶藝館，共計燃燒270平方公尺，造成4人死亡、2人重傷。

據萬華分局表示，目前相關的火場鑑識調查工作消防單位都還在進行中，經調閱監視器尚未發現有可疑縱火犯，將針對起火原因作進一步釐清。

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