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新店隨機殺人案　廢死聯盟發文了！分享《我們與惡的距離》10句經典台詞

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新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

▲王嫌隨機殺人，一刀刺死無辜的林男。（圖／翻攝當事人社群）

記者陳俊宏／綜合報導

自稱「小鄭容和」的23歲王姓男子在新店街頭隨機殺人，拿生魚片刀刺死33歲林姓騎士，事後聲稱有精神疾病，被法院裁定收押。事發後，廢死聯盟今天（15日）在臉書發文，分享《我們與惡的距離》的10句經典台詞，包括「一個民主法治國家要靠殺人才可以撫慰人心，保障我們的安全。這個我沒有聽過，這太荒謬了。」

廢死聯盟今上午9時33分貼文，分享他們發表於2019年7月的文章，內容是「2019年4月，台劇《我們與惡的距離》熱播，內容探討多起台灣社會共同經歷過的社會案件。劇中細膩地刻畫了不同立場的人物、心境，特別是加害者家屬的面貌呈現，引起社會一陣熱烈討論與反思。」

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

▲▼王嫌平時是名直播主，還自稱「小鄭容和」。（圖／翻攝當事人社群）

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

該文提到，廢死聯盟挑了劇中十句經典台詞，透過圖文呈現，希望能帶來更多思考、對話的可能，期待《與惡》掀起的效應不因時間而淡去。而其中的台詞包括「一個案件的結束，並不是判判刑就沒事了」、「在傷人案件中，只有約5%的犯人患有精神疾病」、「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」等。

這起震驚社會的隨機殺人發生在13日晚間，王嫌自稱不想去娘家吃飯，與妻在百萬奧迪名車上吵架後，竟下車持預藏的20公分長生魚片刀，隨機捅死林男，過程不到一秒鐘。

手上有許多自殘刀疤的王嫌供稱，因沒有定期服藥，失去理智才犯案。法官認為，兇嫌涉犯殺人重罪，依犯罪情節重大、有逃亡之虞，裁定收押。

▼廢死聯盟挑了《我們與惡的距離》十句經典台詞，透過圖文呈現。（圖／翻攝廢死聯盟臉書／下同）

▼王赦：「一個民主法治國家要靠殺人才可以撫慰人心，保障我們的安全。這個我沒有聽過，這太荒謬了。」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

▼李大芝：「我哥是殺了很多人，但我跟我家人連活下去的權利都沒有嗎？」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

▼王赦：「一個案件的結束，並不是判判刑就沒事了。」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

▼李大芝：「在怪罪別人前，有沒有想過自己也輕率地拿著鏡頭當槍械？」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

▼林秀麗（李媽媽）：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

▼王赦：「我就是李曉明的辯護律師，為什麼媒體可以知道，我不能知道。」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

▼應思聰：「為什麼是我？為什麼是我要得這種病？」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

▼宋喬安：「我不想一輩子當被害者家屬。」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

▼林一駿：「在傷人案件中，只有約5%的犯人患有精神疾病。」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

▼劉昭國：「妳找到真相、找到動機，就不會有下一個受害者。」

廢死聯盟：《我們與惡的距離》經典回顧。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

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