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美軍U-2偵察機連結北斗系統當備用　GPS卡住仍可得到訊號

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▲▼美軍U-2偵察機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美軍U-2偵察機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

洛克希德U-2偵察機是美國著名的單座單發動機的高空偵察機，為了避免進出特殊地區而出現GPS信號衰弱，U2偵察機飛行坦承，他們曾配帶一款特殊手錶作為備援的方案，隨時可以連結外國衛星，從而接收俄羅斯格羅納斯（GLONASS ）、中國北斗以及歐洲伽利略（Galileo）系統衛星的導航座標。

據Defence one報導，美國U-2偵察機的飛行員戴有先進的手錶，當GPS受到外在干擾時，能當成備用導航，接收國外的衛星導航座標。這個先進的尖端技術能在地球大氣層邊緣飛行，以接收來自俄羅斯、中國及歐洲衛星的衛星導航座標。

▲▼大陸以「一箭雙星」方式發射2顆北斗衛星。（圖／翻攝自新華網）

▲大陸以「一箭雙星」方式發射2顆北斗衛星。（圖／翻攝自新華網）

美國空軍將軍詹姆斯.M.霍姆斯（James M. Holmes）在McAleese and Associates會議中表示，「如果有人卡住GPS，他們仍然可以得到其他訊號。」當GPS無法順利使用時，這個手錶可以成為美國全球定位系統衛星的備用工具，北斗、格洛納斯、伽利略系統都能連結到，獲取其他資訊。

另外，北斗衛星系統、美國全球定位系統、俄羅斯全球導航衛星系統及歐洲伽利略定位系統為聯合國衛星導航委員會所認定的四大核心供應商。值得注意的是，北斗系統經過多年組建，最先進的北斗三號使用了GEO衛星，為導航、通訊一體化的衛星，可以提供無線電導航、精密單點定位，準確度高，還可用於汽車自動駕駛。

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