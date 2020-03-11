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大陸發射倒數第2顆北斗衛星　精度達公吋級可用於自動駕駛

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▲▼大陸以「一箭雙星」方式發射2顆北斗衛星。（圖／翻攝自新華網）

▲北斗三號於2015年開始建設。（圖／翻攝自新華網）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸在9日利用長征三號乙運載火箭，於西昌衛星發射中心發射北斗三號GEO-2衛星（地球靜止軌道衛星）入軌，這是北斗系統（BDS）的第54顆衛星，也是北斗三號的第29顆衛星，預計5月還會再發射一次，完成北斗3號30顆衛星的組成目標，到時候將完成建設提供全球定位服務，更計畫在2035年要建成以北斗為核心的綜合定位、導航、授時體系。

早期大陸衛星導航系統（GNSS）產業發展晚於美國，許多技術也都落後，但在2000年開始運作北斗系統後漸有起色，原本必須要進口的GNSS晶片也在2007年後逐漸朝國產化為發展目標前進，並在2015年建設北斗3號（第3代北斗系統），進行全球衛星組網，預計由30顆衛星組成，包括3顆靜止軌道衛星、24顆中地球軌道衛星、3顆傾斜同步軌道衛星。

▲北斗衛星系統預計2020年提供全球服務。（圖／翻攝自新華網）

▲北斗三號預計在2020年完成全球定位服務。（圖／翻攝自新華網）

大陸以「三步走」戰略發展北斗系統，首先以2顆衛星構成北斗一號系統，提供大陸境內服務；接著用16顆衛星組成北斗二號系統，克服1號的缺點，在定位、測速、授時、通訊服務的精度上都有更進一步的提升，服務範圍涵蓋亞太大部分地區，南緯55度到北緯55度、東經55度到東經180度都是服務範圍；最後就是北斗3號，由30顆衛星組成，達到為全球用戶提供定位、導航、授時服務的目的。

北斗衛星導航系統、美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯全球導航衛星系統（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統（Galileo）為聯合國衛星導航委員會認定的全球衛星導航系統四大核心供應商。

北斗三號所使用的GEO衛星，是導航、通信一體化水平最高的衛星，也是北斗系統裡最先進的衛星，提供無線電導航、星基增強系統、精密單點定位等，其中精密單點定位可達到公吋級動態測量的準確度，可應用於汽車自動駕駛和船舶精準停泊服務。

 
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