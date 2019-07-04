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從U-2黑貓中隊到無人飛機　航空偵照展珍貴史料值得參觀

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航空偵照展/系列二

軍聞社記者卓以立／臺中報導’

「航空偵照展－從U-2黑貓中隊到無人飛機」今日舉行開幕活動，現場展出黑貓中隊文物與任務介紹、偵照圖等，透過揭示更多完整保存的歷史紀錄與研究，藉由黑貓中隊無比珍貴的史料，引領民眾觀展走過當年動盪的年代。

航空偵照展開幕活動，由中科院院長杲中興、華錫鈞基金會董事長邢有光、臺中市政府文化局副局長施純福、中研院地資中心執行長范毅軍、《疾風魅影-黑貓中隊》導演楊佈新、空軍3聯隊長董少將、航空所所長齊立平等人為活動剪綵。

航空偵照展在黑貓中隊任務沿革與執行方面，展出包含曾執行黑貓中隊任務的28位飛行員簡介，並詳細說明飛行員在執行任務前，須攜帶的物品、以及上飛機前的飲食、穿著的壓力衣、使用的地圖及失事的證明文件等。

航空偵照展/系列一

展場並模擬U-2機的寬度的走廊做為區別，觀展人須穿過寬度不到90公分的走廊，體驗當時飛行員登機的走道，走道間陳展鉛筆、開關以及儀表板示意圖等當時執行任務的工具，並播放U-2機飛行時的聲響，讓人以身歷其境的方式感受當年的情境。

另外，多張偵照圖揭示歷史與時代變遷，例如民國61年1月28日所照的臺北市空照圖，臺北火車站、松山機場、中正紀念堂等地景，當時與現在，隨著時代的演進，許多街景已不一樣；而823砲戰的偵照圖，每一個砲彈落彈坑清楚可見，每一張偵照圖都是歷史的軌跡，絕對值得國人參觀。

「航空偵照展－從U-2黑貓中隊到無人飛機」於中科院航空所展出，將從7月1日至31日止（5、6兩日不開放），開放時間上午9時至下午16時30分，民眾至該所，隨引導標誌引導，即可進入參觀。

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