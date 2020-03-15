浪費1.5月備戰期！他5點分析「美國疫情必大爆發」：制度+文化導致防疫不力

▲美國總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎爆發初期，病例多集中在中國及鄰近國家，不過延燒多月至今，歐美國家的確診數大幅激增，「佛系防疫」更是讓許多台灣人不解。住在美國加州的牧師Benjamin Chen日前就在臉書上盤點美國政府的防疫缺失，分析文傳到台灣的PTT上，也引起鄉民大量關注。

UCI分子生物博士、曾任社區大學教授的Benjamin Chen現為一名牧師，他表示，疫情初在中國爆發時，很多人都抱怨中國當局隱瞞疫情、檢測不足、封城機制太慢才實施等。他感嘆，然而輪到歐美國家「上考場」時，也許政府並無隱瞞疫情，但因反應遲緩，「最後發生的結果不是也類似？」

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Benjamin說，他並不是要為中國政府開脫，只是想表達對於歐美現況的失望，雖然美國表面上很早就阻止中國人入境和撤僑，但這僅是國力的展現，「美國對外的國力絕對很強，但對內就不一樣了。」

▲美國在1月底就包機將滯留武漢的僑民撤回加州的安大略國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

Benjamin舉例，一名朋友的美國同事2月從中國出差回家，機場人員不但讓他輕鬆入境，也沒要他在家隔離14天，甚至還告訴他可以外出買東西，但盡量不要去人多的地方就好了。

Benjamin說，他另一名美國朋友結束郵輪旅程回家，明明已經有咳嗽、胸悶症狀，入關時卻都沒有經過體溫檢測，也沒有被問旅遊史、接觸史，更遑論填寫檢疫表格，「很多朋友從亞洲、歐洲來，也都是類似的經驗。這不是假新聞，而是真實的經驗。」

再來他提到「口罩不夠」的問題。他認為，隔了一個太平洋的美國，明明比亞洲國家多了1.5至2個月的時間可以預備口罩，沒想到卻因為太輕忽而浪費掉這段黃金時間。反觀台灣最早在1月就禁止口罩出口，其他國家在2月時也匆匆跟進，美國好不容易3月時終於宣布要管制，但口罩不是早就被寄到海外，就是已經被不肖商人上網轉賣發大財了。

▲原PO認為美國明明有能力和時間好好準備口罩，防疫動作卻太鬆散。（圖／記者周宸亘攝）

Benjamin說，根據醫界朋友透露，美國其實還有「試劑不夠」的問題。他指出，一開始，美國各州醫院根本就沒有檢測試劑，所有的病例都要送至位於亞特蘭大市的疾病管制與預防中心（CDC）檢測，因此造成大塞車。

他表示，之後地方醫院雖然都有試劑了，但若確認為陽性，還是得送到CDC再確認後才能公布。直到3月初，政府才開放讓地區醫院自行檢測、公布，所以大量確診病例才隨之爆出，而白宮也對外承認有試劑不夠的問題。

Benjamin指出，有可能是因為試劑不夠、或是其他政策的關係，在美國要進行檢測是有困難的。他表示，一名有旅遊史的朋友出現了咳嗽、胸悶、發低燒症狀，想自願花錢做新冠肺炎篩檢，卻被打槍回覆「沒有發燒就不符合檢測標準」，要他自己在家裡休息，若真的呼吸困難再去急診室，「但實際上有蠻高的％的確診者是沒有發燒症狀的。」

Benjamin還擔心，先不提高昂的檢測費用，許多非法移民更是不敢去看醫生，深怕自己會因此被驅逐出境，「所以被感染的一定比被報出來的多很多。」

▲美國醫療制度讓防疫出現漏洞。（示意圖／達志影像／美聯社）

最後他指出，美國的文化，就是「病了才戴口罩、醫療制度昂貴又散漫、各州不易整合動員」，再加上當地人相當注重人隱私，不會公布太多病患的訊息及曾去過的地方，不強調需要多注意的高風險接觸人群。他認為，這樣說好聽一點是「保護隱私、不製造恐慌」，但此舉也已經讓防疫更加困難，已得病的人可能自己也不會知道。

Benjamin說，自己不是要批評任何醫護人員或是政治人物，只是就當地的制度和文化，這次的防疫工作真的很不容易。 但即便如此，他仍鼓勵在美華人以正面的態度，共同配合政府度過難關。

最後他也參考心理學博士林慈敏的呼籲，提醒大家在這段時間以電腦上3個鍵「Ctrl、 Alt、 Del」提醒自己，每天控制（Control）接收新聞的時間，以免超過自己的負荷，反而造成焦慮，應多做一些自己喜歡的事放鬆身心。

第二點則是改變（Alternative），藉由陪伴家人、多休息、運動等方式，把負面能量傳為正面能量。最後則是消除（Delete）負面思想，多專注在正面思考上，想想其他值得感恩的事情等等，「祝福大家平安！」

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