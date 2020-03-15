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可以搭載70噸油料　運-20翼下攜2個加油吊艙現身

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▲▼網路流傳疑似運-20空中加油機最新照片，翼下2個加油吊艙清晰可見。（圖／翻攝自大陸網站）

▲網路流傳疑似運-20空中加油機最新照片，翼下2個加油吊艙清晰可見。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

因應新冠肺炎疫情多架運-20大型運輸機日前馳援武漢，該機改型的空中加油機也馬不停蹄進行試飛。近日各大軍事論壇流出疑似運-20空中加油機最新照片，清晰可見其翼下2個加油吊艙，外界推測未來還可能在機尾一側加裝第3個空中加油吊艙，最多可同時為3架戰鬥機進行空中加油。

對於中國空軍來說，運-20顯然是改裝新一代大型空中加油機最好的國產飛機。根據運-20最大起飛重量達220噸，最大載重量達70噸的數據推測，其改裝的加油機將模仿伊爾-78在貨艙內加裝2-3個可拆卸式儲油罐，總載油量將達到或超過100噸。而該設計的最大好處就是在不執行空中加油任務時，仍保留空運能力，用以運送人員和裝備。

大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」分析，運-20加油機和伊爾-78相比，其最大特點就是採用主動控制技術、電傳操縱系統，具備陣風抑制等能力，飛行品質更好、飛行姿態更加穩定，對於空中加油系統干擾更小，有利於加油機與受油機對接，提高空中加油效率。此外，該機採用超臨界機翼，巡航效率更高，燃料經濟性更好，在同樣載油條件下，可以為受油機提供更多的燃油。

▼運-20。（圖／翻攝自微博／超大菜鳥耶夫斯基）

▲▼運-20。（圖／翻攝自微博／超大菜鳥耶夫斯基）

中國軍事專家陳光文也曾指出，從運-20加油機的數據來看，搭載70噸油料將能滿足為6至8架次殲-11系列或殲-20戰機的空中加油需要（當支持作戰半徑不同時數據會有變化），「特別是殲-20，不但能繞飛台灣還能在中國南部海域巡邏。」他強調，「如果能裝備一支擁有20架以上的運-20加油機機群時，中國空軍就能在第二島鏈內外不懼任何對手。」

除了以運-20為基礎研製的空中加油機以外，大陸還可望於2030年之後在C929客機基礎上研製另一款空中加油機。據了解，C929客機與運-20相比，其採用雙發設計，機身細長，載荷航程性能更好，任務環境也更加舒適，相當適合改裝為空中加油機。此外，C929也可能改裝硬式空中加油機系統，配合隱身飛機進行空中加油。

▼解放軍王牌戰機殲-20。（圖／翻攝自新浪）

▲殲-20利用後發優勢研製，配有DAS系統。（圖／翻攝自新浪）

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