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安裝長翅膀的「空中詭彈」　CH-901搜敵失敗還會自動返航

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▲▼解放軍新無人機CH-901與搭配的裝甲車。（圖／微博／網友水羊008攝）

▲解放軍新無人機CH-901與搭配的裝甲車。（圖／微博／網友水羊008攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

解放軍9日在全軍武器裝備採購信息網發出一則公告，當中提及購買兩種巡弋飛彈的彈藥，但細節被列為機密。根據外媒armyrecognition猜測，很有可能是CH-901和WS-43巡弋飛彈，它們是是巡弋飛彈和無人機結合的武器，在作戰時具有相當的優勢，CH-901甚至因為重量輕巧，可以由一名士兵輕鬆攜帶，因此這次的採購消息也引起一陣關注。

根據armyrecognition報導，這2種巡弋飛彈也被稱為自殺無人機，可以為部隊提供多種新戰術的選擇，其中CH-901可以在空中滯留很長一段時間，以進行戰場偵察和監視，但是定位目標之後，就可以像導彈一樣發動自殺式攻擊。

CH-901首次亮相於2012年的中國國際航空航天博覽會，並在2016年的亞洲防務展公開更多細節，外型是固定翼型式的無人機，長約1.2公尺，重約9公斤，能以時速約14公里到144公里巡航、搜索敵軍，最長可在空中徘徊2個小時，如果未能發現或是跟丟目標，還可以自動返回原發射地。

▲▼解放軍新無人機CH-901與搭配的裝甲車。（圖／微博／網友水羊008攝）

▲CH-901與搭配的裝甲車。（圖／微博／網友水羊008攝）

CH-901常被與美軍的彈簧刀巡弋飛彈（Switchblade）相比，雙方最大的差別在於滯空的時間，以美軍的機種來看大約可以活動十幾分鐘，而CH-901卻可以活動長達2小時；以這種差別來看，CH-901比較偏向是一種具備攻擊能力的無人機，而對方則更多傾向是一款專門用於攻擊的「巡航飛彈」，主要為軍方提供一種快速、廉價、經濟的超視距打擊手段。

據Popular Science報導，CH-901可能專門提供給作戰時，不能隨時有空中火力支援的特種部隊或兩棲部隊使用，以配有無人機發射筒的裝甲車發射。

解放軍「全軍武器裝備採購信息網」在2月發布兩則防彈背心的招標公告，共採購139萬套通用型、加強型防彈背心，現在又公告要採購兩種巡弋飛彈的彈藥，再度引發備戰聯想。由於細節被列為機密，包括有關飛彈的型號、性能或要購買的數量細節，並未多加提供。

▼解放軍在9日公告的全軍武器裝備採購案。（圖／翻攝自解放軍全軍武器裝備採購信息網）

▲▼解放軍在3月公告的全軍武器裝備採購案。（圖／翻攝自解放軍全軍武器裝備採購信息網）

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