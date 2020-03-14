面帶笑容揮手步出監獄　港「佔中」發起人陳健民：沒有一刻後悔

▲香港「佔中三子」之一的陳健民14日出獄。（圖／讀者提供）

記者魏有德／綜合報導

香港「佔中」運動三名發起人之一的陳健民今（14日）刑滿出獄。陳健民步出監獄時面帶笑容，不停地向在場的媒體揮手致意，先與迎接他的妻子擁抱後，隨即戴上口罩受訪。陳健民表示，「獄中日子艱難，但沒有一刻感到後悔。」

▲陳健民步出監獄。（圖／翻攝香港電台RTHK視像新聞）

陳健民提到，遭判刑入獄是爭取民主必須付出的代價，經歷過去一段時間，港人會更加明白為什麼當年他們會通過「公民抗命」手段爭取民主，「其實我們要的很簡單，只是希望有制度能讓當權者真正謙卑，讓政府向市民負責。」

對於近期「反修例運動」造成的社會動盪，陳健民坦言，在獄中缺乏資訊，只能夠從主流媒體了解事態，沒有接觸網路媒體，因此很難評論，「看到過去幾個月有很多年輕人為抗爭犧牲生命，感到難過、很難釋懷。」

▲陳健民與妻子擁抱。（圖／翻攝香港電台RTHK視像新聞）

陳健民也透露，出獄後最想做的事，就是和家人相聚及吃一碗餛飩麵。據悉，陳健民於2019年4月因串謀公眾妨擾罪及煽惑他人犯公眾妨擾罪遭判刑16個月入獄，並在獄中度過61歲生日。扣減假期後，陳健民於今天出獄，包括他的妻子、佔中三子的朱耀明、戴耀廷及部分立法會議員，加上約100名支持者一早便抵達監獄外等候。

▲陳健民（圖中）入法院前受訪。（資料圖／記者任以芳攝）

被稱為「佔中三子」之一的陳健民是香港2014年「和平佔領中環運動」的發起人之一。當時，部分港民及學生走上街頭，主要訴求為爭取「真普選」，一度佔領靠近香港行政中心的金鐘一帶，後因與警方展開大規模衝突而遭清場。

