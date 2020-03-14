台灣虎航人事地震！　董事長張鴻鐘辭職、陳漢銘接任

▲台灣虎航經營團隊合影。（左起）商務長許致遠（兼）、總稽核鍾朝端、董事長陳漢銘、營運長賴俊廸、財務長王靜婷。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航原董事長暨總經理張鴻鐘12日因個人因素，辭去台灣虎航董事長暨總經理一職。台灣虎航13日召開董事會，經台灣虎航董事會選任，董事長由中華航空股份有限公司董事陳漢銘接任，總經理則聘任張明瑋先生擔任。

陳漢銘擁有英國伯明罕城市大學企業管理碩士學位，現任中華航空股份有限公司董事、博宇開發股份有限公司董事長及勤泰軸承股份有限公司董事，熟稔企業管理及航空營運等業務。張明瑋總經理曾任華航客運行銷處協理、客運營業處專案協理、地勤服務處副總經理、企業發展室副總經理及日本地區處長兼東京分公司總經理等要職。

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▲台灣虎航表示，希望待疫情過後，能朝更穩健且獲利的目標邁進。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航表示，陳漢銘在華航總公司及各分公司皆負責重要業務，有豐富的實戰經驗，熟悉航空市場動態，且於航空產業經歷完整，是執掌台灣虎航的最合適人選。

台灣虎航董事會也期待能藉由陳漢銘董事長及張明瑋總經理的長才，帶領台灣虎航持續成長、再創高峰，待疫情過後，繼續穩定台灣虎航在台灣低成本航空市場中的定位，並期盼台灣虎航接下來的發展，能朝更穩健且獲利的目標邁進。