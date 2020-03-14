西班牙確診人數「直追義大利」　24小時報2086例…全國跳破5000感染人大關！

▲西班牙進入緊急狀態。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）13日表示，目前新冠肺炎的中心點轉移至歐洲，各國須謹慎面對。然而截至西班牙當地時間13日，通報2086例確診，全國累計至5232例確診、133例死亡，增長速度驚人。譚德塞表示，如今歐洲的疫情擴散比例，比當時中國流行高峰期還要多。

綜合外媒報導，西班牙確診人數比例日前仍接近德國、法國，直至當地時間13日再通報2086例確診，讓總確診數飆升至5232人，僅次於南韓的8086例。然而西班牙政府擔心疫情擴大，12日就提前宣布將隔離4座小鎮，並且公告因應的經濟衝擊措施，才一開始當地旅館業者就大喊吃不消。

目前西班牙為歐洲第二高感染國家，僅次義大利，13日晚間宣布正式進入緊急狀態15天。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，「內閣會議上決定宣布進入緊急狀態，也將讓政府有更多採取措施的權利，包括暫時停止所有公共場合的營業與活動。」

此外，桑傑士也提到，西班牙銀行將會保護所有公民，保證所有的生活條件能達到滿足，盡可能減少疫情大流行的機率，「但目前仍不排除會有破萬人感染的可能性」。

根據《EFE通訊社》報導，西班牙最繁榮的馬德里地區，14日開始將關閉餐廳、酒吧、商店，僅剩超市與藥局能繼續營業。歐洲義大利、斯洛伐克、匈牙利、捷克、保加利亞、西班牙已宣布進入緊急狀態。