太佛！華航國際線「無限次免費改票」　為期一個月、團體票不適用

▲華航國際線3/14～4/15可無限次免費改票。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，許多人因此被迫取消出國計畫。中華航空13日宣布，將於3月14日起至4月15日間，提供華航、華信的國際航線機票「無限次免費改票」，特殊折扣機票與團體票不適用，旅客須於原訂出發日7天前改票。

中華航空13日於官網發佈訊息，為提供旅客更有彈性的行程安排，推出「華航、華信機票放心買、隨您改」方案。旅客只要於2020年3月14日起至2020年4月15日止，購買華航、華信的國際航線機票，在每個航段原訂出發日7天前更改，即可豁免改票手續費，且不限改票次數。

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▲疫情影響，搭機旅客驟減。（圖／記者李毓康攝）

華航表示，該方案僅華航及華信國際航線機票適用，特殊折扣機票(DM/AD/ID機票)及團體票不適用，且須在出發前至少7天更改，如行程尚未使用之第一段出發日為4月20日，則最晚須於4月13日改票。

華航表示，改票免手續費不限次數，但若因更改新行程而產生票價差、稅差，須由旅客自付。另透過旅行社開立之機票則需洽原開票旅行社辦理。若4月16日後的機票需要更改訂位，欲豁免改票手續費，需與華航各地分公司或客服中心聯繫辦理。

中華航空臉書官網「China Airlines 中華航空」14日貼文表示，無論哪種理由，如「老闆臨時下週要結婚~出不去！」、「二嬸婆突然駕到long stay~出不去！」、「又多了一根白頭髮~心情不好出不去！」，只要是華航、華信的國際機票，都可在期限內無限次改票，免手續費。華航表示，給花粉們舒暢到心裡去的一趟飛行，一直是小花的使命，強調「放心買，隨你改」。