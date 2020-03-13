貫徹「塗裝也是戰鬥力」！解放軍空軍：要新生產作戰機落實低可視塗裝

▲殲-20。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

解放軍為進一步聚焦、對接實戰，空軍日前頒發新規定指出，按照「統一性、規範性、低可視、可操作」的原則，對空軍各型飛機的塗裝和標識提出明確要求。

據《解放軍報》報導，飛機塗裝和標識的空中低可視，是實戰化要求和發展趨勢，主要目的是降低目視發現概率。因此，解放軍空軍日前頒發《空軍飛機塗裝及標識噴塗規定（試行）》（以下簡稱《規定》）指出，要充分貫徹「塗裝也是戰鬥力」的要求，按照「統一性、規範性、低可視、可操作」原則，對空軍各型飛機的塗裝和標識提出明確要求。

▲殲-20。（圖／翻攝自百度百科）



《規定》起草小組深入分析國內外空軍飛機塗裝及標識案例，充分汲取各方意見，保證了《規定》科學性、針對性與可操作性相統一。《規定》符合當前和今後一個時期空軍裝備發展建設實際，將對加強空軍飛機塗裝及標識管理、適應實戰化任務需求發揮重要作用。

據悉，《規定》共5章16條，內容明確要求「新生產作戰飛機貫徹『低可視塗裝』，現役老舊飛機統一標識噴塗」；規范國旗、「中國空軍」，「紅十字」等特殊任務標識及噴塗要求等。《規定》自2020年起，按照「統籌規劃、分步實施、先易後難、逐步推進」的思路推進貫徹落實。

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