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明起變天！北台灣16日低溫「下探13°C」...預估下周二全台回暖

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局預估周二全台回溫。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

中央氣象局指出，明（14）日大陸冷氣團南下，加上有華南雲雨區東移的影響，全台各地皆有短暫降雨的機率。此外，這波最低溫時間點落在周日、下周一清晨，可能下探12-14度，其他地區早晚也偏涼。但到了17日，由於冷氣團逐漸減弱，全台氣溫逐漸回升，各地多為多雲到晴，只有花東地區會有短暫雨。

「報天氣-中央氣象局」今（13）日在臉書發文指出，大陸冷氣團即將南下，周六再加上華南雲雨區得影響，降雨範圍廣，全台皆有短暫雨。這波最冷時間點預計在周日（15日）至下周一（16日）清晨，輻射冷卻效應影響，北台灣下探13-14度、中部及花蓮15-16度、南部及台東17-19度。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周日至下周一清晨，北部低溫14度。（圖／中央氣象局）

不過，周一白天至周二（17日）冷氣團減弱，環境水氣減少，全台氣溫逐漸回升，各地大多為多雲到晴，只有花東有零星短暫雨。下周三至下周五（18-20日），台灣北部海面會有鋒面經過，水氣稍微增加，東半部轉為有局部短暫雨，但其他地區仍多雲。

至於21-23日的天氣，氣象局表示，為偏東風至東南風環境，東半部地區有局部短暫雨，北部地區雲量偏多，中南部地區為多雲到晴的天氣。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今入夜後至周六上半天，受到華南雲雨區影響，全台各地斷續有雨。（圖／中央氣象局）

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