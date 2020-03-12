鋒面、冷空氣來襲明起變天！周六全台有雨　「暴冷10°C」時間、地區出爐

▲鋒面、冷空氣接力南下，周六全台雨，周日、下周一清晨最冷。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面、新一波冷空氣將來襲！氣象局指出，明天鋒面逐漸通過台灣，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，隨後冷空氣南下，周六再加上華南雲雨區影響，全台斷斷續續有雨。這波最低溫時間點落在周日、下周一清晨，北部最冷13-14度，局部地區更可能出現10度左右低溫。



氣象預報員陳建安表示，明天鋒面逐漸通過台灣，大氣環境不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，僅南部平地多雲。但白天氣溫還不算太冷，北部約20-23度、中南部及花東26-30度。

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▲明天鋒面逐漸通過台灣，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

不過，隨著鋒面通過，新一波冷空氣南下，越晚越冷，預估到了深夜時，北台灣低溫會降至15-16度，中南部及花東則為17-20度。

氣象局說，這波冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團間，預估以東北季風機率高，主要影響的時間點為14日至16日清晨。

周六（14日）冷空氣南下加上華南雲雨區東移影響，降雨範圍廣，全台斷斷續續有雨，但雨勢沒特別明顯。最冷時間點為周日（15日）及下周一（16日）清晨，輻射冷卻效應影響，北台灣低溫13-14度、中部及花蓮15-16度、南部及台東17-19度，其中，在中部以北、東北部沿海空曠地區或近山區平地，更可能出現10-11度低溫。

▲周六全台有雨，再上冷空氣南下，周日、下周一清晨北部最冷13度，局部地區低溫更探10度左右。（圖／記者李毓康攝）

在冷空氣影響期間，白天高溫部分，北部、東半部17-21度，整天偏涼，中南部則是23-26度。降雨部分，周日起轉為乾冷天氣，僅花東有局部短暫雨，其他地區都多雲到晴。周五、六3000公尺以上高山，若溫度跟水氣相互配合，有降雪的可能性。

下周一白天起至下周二，冷空氣減弱，各地逐漸回溫，但低溫仍偏涼，各地為16-20度，白天高溫北部、東半部22-24度，中南部25-27度。下周三、四（18、19日），水氣稍增加，東半部轉為有局部短暫雨，但其他地區仍多雲到晴。