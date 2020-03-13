▲ 扶輪捐贈台東縣免費肝炎篩檢，助台東人遠離肝苦。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「扶輪捐贈C肝篩檢，台東讓您更安心」，台東縣「慢性肝病及肝硬化」之標準化死亡率為全國3倍，台東扶輪社支持國家消除Ｃ肝政策，特捐贈300萬元的Ｃ肝篩檢計畫，此一篩檢計畫將於風險潛勢最高卑南鄉、太麻里鄉進行擴大篩檢，預計可以篩檢40歲以上民眾5600案。饒縣長請鄉親捲袖驗B、C肝，花一點時間檢驗便可遠離「肝」苦。

主要捐贈單位台東扶輪社何活發社長本身是名醫師，他表示B、C型肝炎是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，C肝感染者至少會有一半以上轉變成慢性肝炎，其中約20%會導致肝硬化，而肝硬化者更有3-5%會變成肝癌，大部分肝病並沒有明顯症狀，民眾沒有警覺常有延誤就醫，他也代表扶輪社及台東縣醫界感謝饒縣長自就任後積極推動及改善醫療水準與品質。



饒慶鈴指出，根據衛福部統計，台東縣「慢性肝病及肝硬化」之標準化死亡率為36.1/每10萬人口，是全國的3倍，排名第6位，顯見肝疾病對本縣居民健康威脅甚鉅，感謝台東扶輪社、韓國清州扶輪社發起，聯合各扶輪社捐助300萬元C型肝炎篩檢經費，將在卑南及太麻里鄉展開全鄉擴大篩檢，預計篩檢5600位40歲以上民眾，搭配健保署給付治癒率超過97％的口服新藥，民眾一定要把握機會，篩檢、接受治療、一起來消除Ｃ肝，也很感謝這次公私部門的協力合作，共創幸福健康的台東，讓台東縣為「2025消除C肝」的國家目標盡一份心力！篩檢資訊:請洽台東縣衛生局或卑南鄉、太麻里鄉衛生所。

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