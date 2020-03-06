范可欽「借款欠票」遭控背信！北檢傳喚未到發通緝　深夜台中被捕

▲廣告鬼才范可欽。（資料照／記者屠惠剛攝）

記劉昌松、莊智勝／台北報導

廣告鬼才范可欽2019年才因名下豪宅「東方明珠」遭法拍、爆出債務糾紛而登上新聞版面，不料范可欽日前又遭一名王姓女子指控欠款不還，涉嫌背信罪。台北地檢署屢屢傳喚范到案未果，因此發布通緝，並於昨（5日）於台中將范逮捕、並移送北檢歸案。面對王女指控，范可欽則表示自己根本不認識她，也不記得有向王女借錢。檢凌晨諭令限制住居，並要求范可欽未來務必準時出庭。

據了解，王女控訴范可欽2015年間在台北市福華飯店向她借取大筆款項，並當場開立支票，發票人為范可欽；豈料雙方約定的還款時間已過，范仍欠錢不還，她只好提出告訴。

范可欽到案後則表示，該張支票確實為他所開，但他並不認識王女，也不記得有向她借過錢。當檢警問及為何沒有出庭而遭到通緝時，范可欽則說，自己早已搬到台中定居，推測傳票應是寄到舊的戶籍地，因此自己才會全然不知。檢方在訊問後認為案情仍有諸多細節、事證尚待釐清，因此凌晨諭令限制住居，並要求范之後準時出庭。

范可欽2018年12月搭乘公車時，因司機急煞導致輪椅翻覆，撞斷了3根肋骨，血胸開刀住院22天，期間還一度陷入短暫昏迷，情況危急，所幸經醫師搶救後逐漸復原；日前范可欽還接受《ETtoday星光雲》電訪，回應劉真住院動心臟手術一事，豈料今卻又因債務糾紛而遭移送北檢。

我沒有遲到，是時間遲到了！