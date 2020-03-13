齊秦向環球討《大約在冬季》等43首老歌千萬授權金　獲賠87萬元

▲歌手齊秦近年在大陸發展，讓不少如「大約在冬季」等經典老歌，又重新紅了一次。（圖／翻攝齊秦非官方粉絲團》）

記者羅志華／台北報導

歌手齊秦與環球音樂公司的版權之爭，經2014年法院認定他有《大約在冬季》、《冬雨》等27首著作權後，獲賠22萬元；齊秦之後再依1985到1991年期間所創作的43首歌曲，向環球音樂要求給付1000萬元授權金，北院3月13日判環球應給付87萬7334元。

齊秦主張，他為「大約在冬季」等43首經典歌曲創作人，在先前的判決中，已認定環球音樂並無其中27首歌曲的著作財產權；齊秦於2001年以他經營的「虹之美夢」公司將音樂授權給環球音樂，直到2014年6月終止，期間環球音樂有將齊秦創作的音樂，授權給他人使用，應給齊秦授權金卻沒給，依合約要向環球音樂追討1000萬授權金。

環球音樂表示，先前判決中，已將少給的27首歌曲授權金判給齊秦了，齊秦不該再重複請求，且齊秦已虹之美夢公司代表名義，簽署請求權讓與書違反《公司法》223條規定，應屬無效；另外，齊秦直到2018年5月31日才提告，也早已超過追訴期。

北院審理時，審酌齊秦的虹之美夢公司與環球音樂、自在音樂簽2合約，原定於2005、2007年終止，但音樂公司仍持續給付授權金，認定雙方默認合約繼續履行，直到2014年間才以正式書信終止；至於環球音樂主張齊秦違反《公司法》223條，法官認為，該法條本意是要保護公司及當事人，並不是強行規定，認定齊秦代表簽屬請求權讓與書有效。

有關追溯期部分，法官認為依本案債務性質，追溯期達15年，齊秦可追討2003至2018年環球使用音樂的授權金，計算後判環球音樂須給付齊秦87萬7334元。

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