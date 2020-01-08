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瘋電影／大約在冬季　兩地有各自的煩惱如何結合

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文／賴賴

▲▼大約在冬季。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

相信劇本的故事大綱應該是不錯的，淺顯易懂，將那個年代的台灣流行對大陸學子的影響，卻在現實中，不論是台灣和大陸，雙邊男女都有著自己無法解決的難題，來到第二代，是否難題就能跨越呢？電影流暢，就是大陸式的商業片，對白稍嫌生澀，影片製作愛情過程比較矯情。

導演對齊秦演唱會的畫面擷取，頗用心，所以不會有兩個老齊秦，卻飾演兩個時代的年齡，而情感節奏的調度有點混亂，不過觀影後還是會回想起，齊秦所代表的台灣流行樂曲最風光的時刻，股市環境大漲，台灣整體經濟光明燦爛的年輕歲月，很幸運能經歷台灣最好的時光，台灣和大陸，能不能好好相處呀。

最後女主，到底有沒有接受台灣男的獻花呢？

片　　名：大約在冬季
英文名稱：Somewhere Winter
類　　型：愛情
上映日期：2019-12-27
片　　長：02時05分
導　　演：王維明
演　　員：馬思純 、 霍建華 、 林柏宏 、 張瑤 、 魏大勛 、 文淇(Vicky CHEN) 、 侯佩岑
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：台北双喜電影

劇情大綱

1991年齊秦演唱會現場，女大學生安然（小安）難求一票，卻意外得到一個陌生男人的贈票。兩年後，小安與當年演唱會上遇到的男人齊嘯重逢。兩人彼此吸引，情真意切。奔波在台北與北京兩地的齊嘯，卻困頓於自己的猶疑不決之中，最終因為家庭和事業上的危機不得不離開北京，只留下給小安「大約在冬季」的約定。

匆匆數年過去，小安已然成長，恢復自由身的齊嘯決定爭取那段錯過的愛情，但兩人卻始終情深緣淺。陽明山的夢幻湖邊，飄盪著「沒有我的歲月裡，你要保重你自己」的臨別叮嚀。

2019年齊秦演唱會現場，安然的女兒小念和齊嘯的兒子齊一天合力安排，希望促成安然和齊嘯兩人的重逢。演唱會上，齊嘯深情等待小安的出現。焦急的小念打通母親的電話，電話那頭只傳來了那首雋永的歌。劇變的30年間只有〈大約在冬季〉的旋律刻錄下這一段美好又哀婉的愛情……。

▲▼大約在冬季。（圖／yahoo）

▲兩造的下一代，也變成了好友。

▲▼大約在冬季。（圖／yahoo）

▲票賣完了，卻來了一個送票天使，開始了一段戀曲。

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