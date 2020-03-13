快訊／新冠肺炎再增1例！美籍男疑遭已離境友人感染「國內個案已達50例」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布國內再添新冠肺炎確診病例，為中部50多歲美國籍男性，獨自在台工作，2月24日曾接待4名來台的美國友人(均於2月26日離境)。案50於2月27日、3月4日及7日陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，7日就醫後收治住院，10日由醫院採檢通報，於今日確診，目前於負壓隔離病房治療。

指揮中心表示，經衛生單位進一步調查，案50在2月24日接待的4名美國友人為兩對夫妻，其中一對夫妻有1人於2月24日出現冷顫、咳嗽、疲倦症狀，另1人於2月26日離境後也出現症狀，且該對夫妻在美國的家人於3月10日確診武漢肺炎。另一對夫妻亦有1人於2月26日離境後，出現呼吸道症狀。依案50發病前暴露史研判，遭美國友人感染的可能性較高。

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

指揮中心指出，針對案50，目前初步掌握接觸者共64人，將持續追蹤匡列；此外，也已掌握案50及4名美國友人2月24日的活動行程，後續將進一步調查該4名美國友人在台其他時間的活動軌跡。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲台灣確診數已達50例。（圖／曾梓倩製）