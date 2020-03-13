705億元投資落戶福建、江蘇　國台辦：台商台企復工率達90%

▲國喬泉港石化項目透過福州、泉州、高雄三地視訊連線的特殊方式進行簽約。（圖／取自福建日報）

記者魏有德／台北報導

隨著大陸新冠肺炎疫情趨緩，各地持續推動復工復產，大型台商聚集的長三角及珠三角地區，也陸續恢復產能，減少因疫情造成的損失。國台辦發言人朱鳳蓮今（13日）表示，據不完全統計，大陸台資集聚地區規模以上工業，截至3月10日止，復工率逾90%，福建等地規模以上工業台企已全部復工復產。

▲國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

對於各地推動復工的幫扶政策，朱鳳蓮表示，江蘇省台辦貫徹當地幫助台企復工復產的10項支持措施，包括解決防疫物資、供應鏈和物流、用工困難、加大金融支持力度等；福建省台港澳辦聯合有關金融機構，首批設立20億元人民幣（約94億元新台幣）福建省重點台企應急資金專項貸款。

▲鴻海富士康位於大陸的廠區陸續復工。（圖／路透）

朱鳳蓮提到，包括上海、浙江、安徽、山東、廣東、重慶、四川、天津、遼寧、江西及深圳等多地台辦積極開展各類幫扶工作，協調解決台企在復工復產過程中遇到的實際困難，確保台企同等享受中央和地方因應疫情出合的各項紓困政策措施。

朱鳳蓮表示，近期一批重大台資項目通過遠程視頻簽約等方式，陸續落戶福建、江蘇等地，總金額逾150億元人民幣（約705億元新台幣），顯示台商台企持續看好大陸發展前景。