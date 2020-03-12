美指控大陸「以商業壓力操控台媒」　國台辦：惡意中傷兩岸新聞交流

▲美國國務卿蓬佩奧在2019年人權報告發表會演說。資料照片。(圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／台北報導

美國國務院11日發表「2019年度人權報告」，提到大陸企圖以商業壓力「操控」台灣媒體，對台灣記者採訪採取限制手段。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮發出最新聲明，她表示，「報告涉及兩岸新聞交流的內容完全是無中生有，顛倒黑白，惡意中傷兩岸新聞交流。」

美國2019年年度人權報告，針對台灣的內容長達24頁，分別探究台灣司法、公民自由、政治參與、政府透明度與貪污、歧視及勞工權益等狀況，並且指出「大陸以商業壓力試圖操控台灣媒體。」

對此，陸委會發言人邱垂正也指出，「我們要重申，台灣是一個民主多元的社會，媒體跟新聞自由受到法律的保障，但不應該受到外力，或是受到金錢的滲透，企圖干擾我方自由民主社會的正常運作。」中共對民主國家媒體進行滲透以及分化，已經引發世界各國有所警覺，有反制的相關的作為。

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

面對外界聲浪，朱鳳蓮指出，「民進黨政府不擇手段限制兩岸媒體交流，大肆恫嚇、打壓持不同立場的台灣媒體，並勾結西方反華勢力炮製所謂『大陸操控台灣媒體』的謠言。美方充當民進黨政府的幫凶，令人不齒。」上述報告中充滿違背基本事實和常識的謊言，充滿政治偏見，恰恰暴露了些美國政客不可告人、別有用心的政治企圖。

朱鳳蓮也表示，「外交部已表明嚴正立場。我們一直繼續積極支持兩岸媒體開展交流合作，為台灣記者在大陸採訪提供工作便利。」